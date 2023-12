SUDAR ANTICIKLONA DONOSI SIBIRSKI HLADNU ZIMU! Meteorolog Ristić izneo detaljnu prognozu za naredni period: Biće dosta SNEGA!

"Tokom sledeće nedelje doći će do razvoja jakog AZORSKOG anticiklona takodje nakon poslednjeg prodora hladnog artičkog vazduha u sklopu POLARNOG VRTLOGA razvio se i jak SIBIRSKI anticiklon, što će usloviti da predstojeća ZIMA bude hladna sa čestim prodorima hladnog artičkog vazduha a biće i dosta snega", naveo je danas meteorolog Ivan Ristić u svojoj prognozi vremena.

Kako ističe osnovni pokretač hladnih i snežnih zima je baš ta sprega izmedju azorskog i sibirskog anticiklona.

Nakon oblačnog i maglovitog jutra stižu nam i sunčani intervali. Vremenska prognoza za vikend kaže da ćemo, pored sunčanih intervala, imati i slabu kišu, ali i mešovite padavine.

- Sutra posle oblačnog i maglovitog jutra, stiže smena oblačnih i sunčanih intervala, vetar slab promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 3 stepena do 6 stepeni . U nedelju tokom dana jače naoblačenje sa kišom na planinama snegom temperatura bez bitnije promene - najavio je meteorolog Ristić.

Meteorolog ističe da će početkom sledeče nedelje uslediti kraće otopljenje, maksimalna temperatura u postepenom porastu i kretaće se od 10 do 15 stepeni ali se očekuje povremeno i kiša. Više kiše biće u sredu i četvrtak, 13. i 14. decembra.

- Zatim od petka, 15. decembra ponovo dolazi hladan vazduh i donosi pad temperature ali i postepeni prestanak padavina jer jača greben azorskog anticiklona tako da će se vreme stabilizovati. Jutra će biti hladna sa slabim mrazem od -5C do 0C a najviša dnevna temperatura biće od 2 do 6 stepeni. Tokom treće dekade, najverovatnije oko katoličkog Božića, 25. decembra doći će do prodora hladnog artičkog vazduha koji će osim pada temperature doneti i sneg tako da polako rastu šanse da Novu Godinu dočekamo u pravom zimskom ambijentu.