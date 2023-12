UJUTRU MRAZ I MAGLA, A POPODNE... Prvi dan vikenda HLADAN, a onda nam opet stiže toplo vreme: Evo KADA se očekuje porast temperatura

U subotu ujutru mraz i ponegde magla, a tokom dana suvo uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Uska oblačna zona koja se premešta sa zapada Balkana stiže na sever Srbije popodne i do večeri prelazi preko većeg dela Srbije, ali neće uzrokovati padavine.

Dnevna temperatura za stepen-dva veća nego u petak. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do -1°C, a maksimalna od 3°C do 6°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od -3°C do 1°C.

Beograd: U subotu ujutru slab mraz, a tokom dana suvo uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna 5°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 1°C.

Niš: U subotu ujutru slab mraz, a tokom dana suvo uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna jutarnja temperatura -2°C, a maksimalna do 6°C. Uveče suvo.

Užički region: U subotu ujutru mraz i ponegde magla, a tokom dana suvo uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Dnevna temperatura za stepen-dva veća nego u petak. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do -2°C, a maksimalna od 4°C do 5°C. Uveče suvo i mraz. Na Zlatiboru i Tari suvo sa malo sunčanih intervala pre podne i najviše do 2°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U subotu ujutru mraz i ponegde magla, a tokom dana suvo uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Prolazno naoblačenje popodne dolazi sa severozapada, ali neće usloviti padavine. Dnevna temperatura za stepen-dva veća nego u petak. Vetar slab istočni i severoistočni ili promenljiv.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C do -2°C, a maksimalna od 3°C do 5°C. Uveče suvo i mraz. Temperatura u 22h od -2°C do 0°C.

Novi Sad: U subotu ujutru mraz i moguća magla, a tokom dana suvo uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna oko 4°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h -1°C.

Subotica: U subotu ujutru mraz i moguća magla, a tokom dana suvo uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna oko 4°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h -1°C.

Vreme narednih dana: U nedelju naoblačenje sa severozapada donosi prolaznu kišu i susnežicu, a u planinama sneg. Padavine počinju u toku jtra najpre na severu Vojvodine, a sredinom dana i popodne i u ostalim krajevima na putu ka jugoistoku. Vetar slab, ujutru južni, a popodne zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 1°C, a maksimalna od 3°C na severu Vojvodine do 8°C na jugu Srbije. Uveče se razvedrava na severu iz zapadu, a na jugu slabe padavine koje prestaju. Temperatura u 22h od 1°C do 4°C.

Prva četiri dana iduće sedmice sledi porast temperature i toplije vreme od proseka. Između srede i četvrtka dolazi do naoblačenja sa kišom. U petak je moguće zahlađenje prema današnjoj prognozi.



