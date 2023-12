GRAD ŠABAC I MINISTARSTVO KULTURE REKONSTRUISALI BOJ NA MIŠARU: Jednu od najbitnijih ustaničkih pobeda u Prvom srpskom ustanku

Šabac je grad bogate prošlosti, tradicije i kulture. Ipak, jedna bitka koja se dogodila na ovom području se izdvaja, i deo je kolektivnog pamćenja celokupnog srpskog naroda, Boj na Mišaru. Ova ustanička pobeda iz avgusta 1806. godine, je jedna od najbitnijih u Prvom srpskom ustanku.

- Mišar je jedan od najznačajnijih mesta u našoj celokupnoj srpskoj istoriji, jedna od najvećih pobjeda koja je vođena isključivo pod vođstvom Karađorđa. Sve vojvode su u tom trenutku i svih nahija bile upravo na Mišaru i zapravo se negde branila ta ustanička Srbija od više struko jačeg zavojevača koji je dolazio iz Bosne u toj jednoj letnjoj ofanzivi. I posle nekih 30 godina od boja na Mišaru, na mestu gde je bio centar šanca je postavljen krst. 1906. godine u centru sela je otkriven velelepan spomenik visine 6,5 metara - rekao je Dušan Simić, TO Grada Šapca.

Muzej na Mišaru je napravljen u zgradi Doma kulture 1981. godine. Eksterijer ovog muzeja dodatno je ulepšan 1986. godine velelepnim mozaikom akademskog slikara Dragiše Marsenića Marse.

- Nažalost, nakon 2000. godine taj prostor je bio potpuno devastiran, potpuno zapušten, zgrada je onako dosta propadala, ali evo na našu veliku radost i sreću, 2021. godine, zahvaljujući gradu Šapcu i uz pomoć Ministarstva kulture Republike Srbije, putem konkursa Gradovi u fokusu, dobijena su potrebna sredstva da se krene u rekonstrukciju čitavog prostora, rekonstruisan je čitav dom kulture - istakao je Simić.

Stalna postavka Boja na Mišaru je u Domu kulture otvorena je 13. avgusta ove godine. Ceo projekat finansirali su Ministarstvo kuture i inforimisanja i Grad Šabac, koji su opredelili bitna sredstva za njegovu realizaciju.

- Zanimljiva stvar vezana za ovu stalnu postavku jeste da je jedinstvena. Po tome što smo uspeli da napravimo rekonstrukciju same bitke, samog šanca koji možete videti iza mene. Isto tako imamo deo koji smo posvetili Slavi Mišaru kroz pesmu, kroz sliku, kroz oči umetnika. Tu su nam slike isto tako Milića od Mačve - rekla je Mirjana Perić, direktor Narodnog muzeja Šabac.

- Moram reći da je negde naša ideja i grada i turističke organizacije, već smo to radili ove godine. Pre svega su posetili muzej na Mišaru sve osnovne i srednje škole, sve teritorije grada Šapca. A ideja je da naravno od naredne godine, od proleća, on svakako bude stalna stanica svih đačkih ekskurzija koje budu dolazile i nailazile u ovaj kraj. Mislim da je to jedan jako zanimljiv prostor koji ima šta da ponudi. Naravno, jeste nam negde ideja da se unapređuje taj čitav Mišarski kompleks jer ima dosta stvari koje još treba. I tačaka koje se mogu prezentovati, urediti i biti interesantne potencijalnim turistima - rekao je Simić.

Mišar, slavno mesto naše prošlosti, i odsudna bitka koja je uz Deligradsku, naterala Turke na primirje sa ustanicima. Danas Muzej na Mišaru ima postavku koja na pravi način čuva uspomenu na junačke događaje koji su našu zemlju o koncu učinili nezavisnom.

