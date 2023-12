NE IGNORIŠITE SIMPTOME! Registrovana 4 virusa gripa, svaki počinje naglo - temperatura ide i do 40!

U Srbiji su potvrđena četiri tipa virusa gripa, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

U Južnobačkom okrugu potvrđen je virus „tip A (H3)“, u Kolubarskom okrugu virus „A(H1)pdm09“ i na teritoriji Beograda virusi „tip A(H1)pdm09“ i „A-(netipizirani).

Batut je na sajtu objavio i da su laboratorijski potvrđena četiri slučaja oboljevanja od gripa i da je, u poslednjoj sedmici, prijavljeno 8.066 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

- U ovoj izveštajnoj nedelji registruje se nizak intenzitet aktivnosti virusa gripa i prisutna je sporadična geografska rasprostranjenost - dodaje se.

Trend rasta gripa

U poređenju sa prethodnom nedeljom, kako je navedeno, beleži se trend rasta oboljenja sličnih gripu za 14 odsto.

Najviše stope incidencije registrovane su u Zlatiborskom, Braničevskom i Moravičkom okrugu, dok se najviše uzrasno-specifične stope beleže u grupama uzrasta od 0 do 4 godine i 5 do 14 godina.

Podtipovi i sojevi

Epidemiolog subotičkog Zavoda za javno zdravlje dr Nebojša Bohucki objašnjava da je grip oboljenje koje ima jasnu etiologiju, to je virus gripa tip A sa svojim podtipovima, odnosno tip B sa svojim sojevima i oni izazivaju svake godine veliki broj obolelih.

- Postoji tip A, i tip B, i onda tipovi imaju podtipove. Mogla su se dokazati dva podtipa A, i jesu, a tipa B nema. Pdm09 je oznaka za pandemijski grip. Dakle, do sada su dokazana oba podtipa influence. Klinički je to identična bolest, čak ni vrhunski stručnjaci na osnovu kliničke slike ne mogu da je razlikuju već je neophodna virusološka dijagnostika. U svom tipičnom obliku bolest počinje naglo i iznenada. Za nekoliko časova se razvije – objašnjava dr Bohucki.

Na posao, u školu i vrtić odu zdravi i ubrzo obolele

U slučajevima ovih podtipova gripa „osoba odlazi na posao da radi bez simptoma, ali ubrzo se traži da ide kući jer oseća veliku slabost, a isto je i sa decom koja idu u školu“.

- Najčešće iz vrtića zovu roditelje da dođu po dete, iako su ga zdravo odveli u vrtić. Oseća slabost i malaksalost i ne liči na respiratornu bolest. Zatim, osoba dođe malo sebi, a kada popodne izmeri temperaturu ona je veoma visoka, 39 ili 40, a tek naredni dan kreću respiratorni simptomi, zapušen nos, curenje iz nosa, grlo boli, žari i peče – kaže dr Nebojša Bohucki.

Vakcina protiv gripa

Ako neko primi vakcinu protiv ove godine zaštićen je od četiri virusa gripa, i to od tipa A podtipa A1, zatim tip A podtip H3, i protiv dva soja tipa B.

- Još nije kasno da se primi vakcina protiv gripa. Za grip mnogi misle da je lakše oboljenje i da ga možemo "preležati s nogu", ali to nije prehlada ili nazeb – zaključuje.

U prestonici registrovano i 1.535 novoobolelih od kovida

U Beogradu je prošle nedelje registrovano 20.540 pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama, što je za 32,3 odsto više nego u nedelji koja joj je prethodila kada je potvrđeno 15. 518 obolelih, kažu u Gradskom zavodu za javno zdravlje.

Dodaju da je u prestonici registrovano i 1.535 novoobolelih od kovida, što je povećanje od 23,9 odsto.

"Oboljenja slična gripu stagniraju. U prošloj nedelji bilo je 406 obolelih, dok je u nedelji koja joj je prethodila bio 401 oboleli", navode u GZZZ.

Najviše obolelih od akutnih respiratornih infekcija je u starosnoj grupi od pet do 19. godina - 8.182 (39,8 odsto). Zatim od 20 do 64 godine - 6. 069 ili 29,5 odsto, do četiri godine 4.680 (22,8 odsto) i stariji od 65 godina- 1.609 (7,8 odsto).

