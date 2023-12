SRPKINJA JELA U RESTORANU GDE VEČERA KOŠTA KAO STAN U BG "Kasapin" joj servirao glavno jelo - evo šta je očekivala, a šta je dobila

Večera u njegovom restoranu košta kao stan u Beogradu, burger naplaćuje i po 150 evra, a vrhunac bahaćenja su pomfrit, kafa ili odrezak koji poslužuje sa suvim zlatom - svako malo pojave se tekstovi sa ovakvim naslovima o čuvenom turskom kuvaru i ja šta ću, odem da probam to ekstravagantno meso koje Nusret Gokče svojom rukom soli i masno naplaćuje.

Da li je zaista potrebno da vrhunsko parče bifteka, posluženo u jednom već skupom restoranu smeštenom u elitnom Istanbula, još i prelijete listićima topljenog zlata? A što da nije! Uvek ima ko će masno da plati! Baš to je pomislio Nusret Gokče kada je došao na ideju da svoj meni proširi jednom specifičnom estravaganicijom. Ako vam ovo ime ne znači puno, možda će Salt Bae zvučati poznatije.

Dodajte uz to da je u pitanju kuvar koji nosi repić, naočare i stalno drži ruku poput kobre spremne za napad dok obilato soli najskuplje odreske mesa , znaćete o kome se radi - o turskom kasapinu, kuvaru, vlasnik lanca restorana i pre svega jednom biznismenu.

On se proslavio kada su snimci iz njegovog restorana postali viralni jer teatralno priprema hranu, soli je, slika se sa gostima, pravi atmosferu, ali i novac! Danas ima 22 restorana širom sveta gde tomahawk odrezak sa 24-karatnim zlatom naplaćuje skoro 1.200 evra. Mnogi kritičari njegovu hranu ocenjuju kao osrednju, ali je samo u restoranu u Londonu zaradio više od 8 miliona evra, i to samo u prva tri meseca rada.

Bahaćenje može da počne

I, kakvo je stvarno njegovo meso? Ruku na srce, ima komada koji su baš baš vrhunski, a ima i onih koji su jedva pa prosečni! Ono što sam ja probala bila je selekcija stejkova i rebra, takođe sa "pozlatom", salata koja košta kao kvalitetne patike i dezert. Ali, kad idete kod Sale Bae ne plaćate "samo" hranu. Specifično iskustvo počinje već kad kročite na ulazna vrata i jasno vam je sa čim imate posla.

Ne zna čovek gde prvo da pogleda! To je mešavina luksuza i kiča, domaćinske atmosfere i generalno jednog pozitivnog vajba. U velikom holu dočekuje vas njegova ogromna slika. Naravno, u pozi po kojoj ga poznaje ceo svet – kako posipa so sa rukom iskrivljenom da podseća na vrat labuda. A onda, dok vas hostesa sprovedi do stola, ne možete a da ne pomislite da se nalazite u jednoj eksploziji ekstravagance sa ogromnim lusterima, masivnim ukrašenim potpornim stubovima, stolicama i separeima presvučenim belom kožom. Okolo su njegove druge fotografije, na jednoj od njih u prvom planu on, iza njega stoji Marlon Brando iz "Kuma" (?!), a onda se prelazi na zatvorenu terasu pa u baštu sa bazenom. Sve to ispresecano je armijom konobara koji zuje okolo i prave spektakl, baš kao i gazda dok vam serviraju hranu.

Ja sam imala sreće pa se sam Nusret zatekao u restoranu. Nizak je i sitan, ali je kao furija. Sve vreme ga kroz restoran parti lični fotograf i beleži svaki trenutak, a ljudi ustaju sa svojih mesta i prilaze da se sa njim slikaju. Kada dođe do stola, pred njim je ili parče mesa ili rebra koja ste naručili, a koje on počinje da seče. Izgleda poput matadora koji se sprema da se uhvati u koštac sa bikom, takvi su mu i pokreti. Zamahuje nožem, lupa o dasku na kojoj je meso a pored njega stoji pomoćnik sa ogromnom činijom punom soli jer je finale tog teatralnog serviranja hrane trenutak kad on uzme so i pospe je poput nekog magičnog začina. Oduševljeni ljudi ga snimaju mobilnim telefonima i aplaudiraju, i sumnje nema, on kao prava zvezda uživa u svoj toj pažnji.

Nego, da se vratim na hranu. Na meniju je bila selekcija pet različitih bifteka od kojih su tri bila perfektna. Jedan je bio samo ok, a peti, onaj preliven zlatom nije u potpunosti opravdao titulu zvezde večeri. Jednostavno, u tom komadu nije bilo ničeg posebnog, a to zlato mu nije dalo nikakav šmek, osim trenutnog osećaja da degustirate nešto ekstravagantno. Sličan utisak ostavila su i „zlatna“ rebra, ali je zato dezert zaista za pamćenje.

Tu nije bilo odstupanja od turske tradicije, pa je bila servirana baklava. Ali kakva. I nju vam služe uz uigranu koreografiju. Vruća baklava u velikoj okrugloj tepsiji se seče na trouglaste parčiće a potom razdvaja tako da se u nju ubaci domaći, ručno pravljeni sladoled. To savršenstvo ukusa dugo će ostati sa vama i zaista, svi komplimenti poslastičaru za to.

A cene? Definitivno su manje nego one u njegovim restoranima u Londonu, Majamiju i Dubaiju. Ali da je skupo - jeste! File minjon od 200 grama košta 65 evra a kesica sa istom solju koju koristi Nusret čak 30 evra!

Autor: