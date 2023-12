Vesić: Kruševac spojen sa autoputem, sledeće godine i Kraljevo, Vrnjačka banja i Trstenik

Moravski koridor, čija je druga deonica, od Makrešana do Koševa kod Kruševca, u četvrtak puštena u saobraćaj, omogući će bolji život za sve ljude na njegovoj trasi, a njih je oko pola miliona, a to je upravo suština politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića - da se svaki deo zemlje saobraćajno poveže, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je za TV Pink istakao da je Moravski koridor put budućnosti, opremljen "vaj-faj" mrežom, kompletnom optičkom infrastrukturom i širi je za metar od svih drugih auto-puteva u zemlji, što doprinosi komfornijoj vožnji, ali i većoj bezbednosti u saobraćaju.

"Treba čestitati svim građanima i građankama Srbije, posebno onima koji žive u ovom delu zemlje, a u gradovima i opštinama duž Moravskog koridora živi oko 500.000 ljudi. Ovaj autoput će omogućiti bolji život za sve i to je politika predsednika Aleksandra Vučića da se svaki deo zemlje saobraćajno poveže", rekao je Vesić.

Podsetivši da je 29.aprila u saobraćaj pušena prva deonicu od Pojata do Makrešana, duga gotovo 17 kilometara, kaže da je uz novih 10,8 kilometara, završeno ukupno 27,8 kilometara Moravskog koridora.

"Čeka nas da do kraja sledeće godine završimo 28 kilometara od Kruševca do Vrnjačke banje, i da završimo 32 kilometra od Preljine do Adrana kod Kraljeva. Sledeće godine priključićemo i Kraljevo, Vrnjačku banju i Trstenik na Moravski korido", rekao je ministar.

Dodao je da je u svakom trenutku na izgradnji Koridora angažovano oko 2.000 radnika, a ponekad, kao pre 10-ak dana skoro i 3.000, te da Behtel i Enka rade dobar posao.

"Ali, ono po čemu se ovaj put razlikuje od svih drugih je u tome što je ovo prvi digitalni autoput. On je kompletno opremljen optičkom infrastrukturom, povezanu na bazne stanice, a to znači da će moći da ga koriste i automobili bez vozača. Koristi pametne transportne sisteme, što znači da bazne stanice mere temperaturu, količinu padavina, vlažnost, gustinu saobraćaja, registruju eventualne nesreće...I na osnovu toga vozači i vozila dobijaju informaciju da li da uspore, kako da izbegnu neko zagušenje... ", pojasnio je Vesić.

Ukazao je i da je Moravski koridor širi od svih drugih auto-puteva, za jedan metar, - širok je ukupno 11,5 metara. To omogućava da se, kada se jedna traka zbog radova ili nepredviđenih događaja zatvori, druga pretvori u dve uže trake, tako da nema zastoja na putu.

Dodao je da je ceo put pokriven "vaj-fajem", kao i naplatne stanice i odmorišta.

"I tako će izgledati svi autoputevi u Srbiji. Sledeće godine spojićemo i Loznicu sa brzom saobraćajnicom, Požarevac Dunavskim korirodom sa autoputem, priključiti Kraljevo, Vrnjačku banju, Trstenik na Moravski koridor. To je je politika predednika Vučića, politika saobraćajnog povezivanja i poboljšanje kvaliteta života svih građana", rekao je ministar Vesić.

Dodao je i da izgradnju Moravskog koridora prati kompletna regulacija reke Zapadne Morave što, takođe, mnogo znači za taj kraj Srbije.

Na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića putarina na novoj deonici neće se naplaćivati do 1.januara naredne godine.

