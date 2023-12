MNOGI KRAJEVI SRBIJE OSVANULI UZ PADAVINE! Naoblačenje koje nam je juče stiglo prelazi u kišu i susnežicu - EVO KAKAV OSTATAK DANA NAS ČEKA!

U nedelju naoblačenje sa severozapada donosi prolaznu kišu i susnežicu, a u planinama sneg.

Padavine počinju u toku jutra najpre na severu Vojvodine, a sredinom dana i popodne i u ostalim krajevima na putu ka jugoistoku. Vetar slab, ujutru južni, a popodne zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 1°C, a maksimalna od 3°C na severu Vojvodine do 8°C na jugu Srbije. Uveče se razvedrava na severu i zapadu, a na jugu slabe padavine koje prestaju. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

