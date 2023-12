Vodoinstalateri bez 50 evra ne izlaze na teren u Beogradu: Dve najveće greške koje pravimo a koje nam začepe sudoperu!

Vodoinstalateri, električari, moleri, keramičari, bravari, parketari i ostali majstori koji su tu i imaju posla "preko glave" sada mogu da postavljaju uslove jer ih nema dovoljno.

Vodoinstalateri bez 50 evra ne izlaze na teren u BeograduIskustva ljudi, pa i naših čitaoca, govore da se danas teže nego ikada dolazi do stručnjaka ove vrste, a potreba za popravkama ili renoviranjem je sve učestalija.

Mimo cena za same radove, neki majstori u Srbiji počeli su da naplaćuju i dolazak, odnosno procenu kvara. Ako klijent, nakon izračunate cene, ipak shvati da mu se popravka ne isplati - majstor zadržava pravo da mu svakako naplati dolazak i procenu. Ono što naše iskustvo govori jeste da ne izlaze na teren bez 6.000 dinara.

"To je cena dolaska i ako je začepljenje malo, da ne zahteva otpušavanje vertikale", kaže nam jedan majstor.

Samo otupušavanje košta od 6.000 do 8.000 dinara, navodi nam on.

Iako to ranije nije bila učestala praksa, klijenti su svesni da majstori troše svoje vreme, gorivo, kako bi došlo na lice mesta i pogledali kvar, tako da im je to, donekle, razumljivo. Mada, cena za ovu "uslugu" nije baš mala: 2.500 dinara.

Ono što je nezgodno, jeste činjenica da ako odlučite da popravite, recimo veš mašinu, šporet ili neki drugi uređaj, majstor vam 2.500 dinara (dolazak + procena) - neće kasnije uračunati u punu cenu usluge, već će vam taj deo svakako naplatiti odvojedno, mimo cene popravke.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača uvodi se važna novina kada je u pitanju naplaćivanje usluga majstora. Prema ovom zakonu, koji je nedavno usvojen, cene usluga koje pružaju majstori kao što su vodoinstalateri, keramičari, moleri i zidari, ali i kozmetičari, frizeri, mehaničari i drugi, biće regulisane takozvanim "proračunom".

To znači da će ubuduće majstori morati da obaveste mušteriju kada cena njihovih usluga iznosi više od 5.000 dinara i da dobiju pisanu saglasnost da mušterija

Koliko zarađuju vodoinstalateri

Ono što saznajemo iz okolnih izvora jeste da je prosečnom majstoru, vodoinstalateru, koji se prihvata posla i vredan je, sasvim uobičajeno da mesečno zaradi 2.000 evra, posebno u prestonici.

Oni još vredniji, koji rade više sati dnevno, odnosno nedeljno, iznos od 2.000 evra verovatno zarade i za manje od 30 dana. U proseku, jedan odlazak na teren košta od 50 do 70 evra.

Majstor otkriva koje su najčešće greške u kuhinji



Kako objašnjavaju vodoinstalateri, postoje dva česte greške koje dovode do zapušenja sudopere.

Prosipanje ulja i toz od kafe

Najčešći uzrok začepljenja kuhinjskih odvoda su ulje i masti za kuvanje, jer postoji mogućnost da se stvrdnu i zalepe za strane cevi.

Takođe, trebalo bi da izbegavate i prosipanje taloga kafe, kao i pirinča i čia semenki u odvod.

- Pirinač, kada je mokar, će nabubriti i zgrudvati se, uzrokujući začepljenje - pojašnjava majstor.

Takođe, savetuje da otpatke hrane bacite u kantu pre nego što krenete da perete sudove.

Za nas je imao još jedan savet: "Nikako ne sipajte kiseline i razne granule, to je pravi cement za cev", savetuje on za "Blic Biznis".

Prema njegovim rečima, kada dođe do večeg začepljenja, potrebno je otpušavanje vertikale, a to podrazumeva da se informišu ostali stanari zgrade, jer će verovatno doći i do bušenja, odnosno vađenja pločica. To sve iziskuje ogromne troškove.

Autor: