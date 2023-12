UPALJENI METEOALARMI! Nižu se upozorenja za Srbiju, OPASNO VREME u ovim delovima zemlje!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se jutros na severu i zapadu Srbije očekuje kiša koja se lokalno može, usled niskih temeoratura, lediti pri tlu.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, na snazi je u Bačkoj, Sremu i u zapadnoj Srbiji.

Vremenska prognoza kaže da se po podne u celoj zemlji očekuje kiša, a u brdsko-planinskim predelima sneg.

Krajem dana i uveče doći će do prestanka padavina i razvedravanja i to prvo na severu. Vetar će biti slab i umeren, pre podne jugoistočni, posle podne u skretanju na jugozapadni i zapadni.

Najniža temperatura od -5 do 1 C, a najviša dnevna od 2 do 6 C.



U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Krajem dana i uveče doći će do prestanka padavina.

Vetar slab i umeren, pre podne jugoistočni, po podne u skretanju na jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura od -2 do 1 C, a najviša dnevna oko 5 C.

Sledeće nedelje vremenski rolerkoster

Prema prognozi za narednih sedam dana, početkom sledeće sedmice biće osetno toplije, u većini mesta od 10 do 15 C.

Umereno do potpuno oblačno vreme, u ponedeljak u drugom delu dana mestimično sa kratkotrajnom kišom, dok se utorak krajem dana kiša očekuje u severnim, a u sredu i četvrtak u svim predelima Srbije.

U drugoj polovine sedmice temperatura će biti u postepenom padu, na severu uglavnom suvo, a u ostalom delu zemlje povremeno sa kišom, a uz pad temperature na planinama i sa snegom.

