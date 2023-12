Vesić: Petlja Jakovo biće gotova pre roka, pušta se u saobraćaj 16. decembra

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na izgradnji petlje Jakovo, koji se privode kraju i to pre roka, pa će petlja, kako je najavio, biti puštena u saobraćaj u subotu, 16. decembra, u podne.

„Iako je hladno i pada kiša, punom parom se obavljaju radovi na petlji Jakovo, koju je predsednik Aleksandar Vučić obećao je građanima prilikom otvaranja brzе saobraćajnicе Novi Bеograd – Surčin. Radovi će biti završeni i pre roka, što je bio kraj godine, i već u subotu, 16. decembra u 12 sati, pustićemo petlju u saobraćaj“, rekao je Vesić.

Tri rampe su već asfaltirane, u toku su radovi na četvrtoj, pa će od narednog vikenda građani moći da koriste petlju Jakovo za ulazak i izlazak sa auto-puta „Miloš Veliki“, dodao je ministar.

Vesić je zahvalio kineskoj kompaniji CRBC, ali i domaćoj firmi „Ras“, koje izvode radove vredne ukupno 3,3 miliona dolara i uspele su da zavšre posao dve nedelje pre roka.

Ministar je istakao da petlja Jakovo, pre svega, znači da neće više biti, ili bar ne u tolikoj meri, tranzitog kamionskog saobraćaja kroz centar Surčina, što će biti veliko rasterećenje, ali znači i da će industrijska zona biti direktno priključena na auto-put.

„Za Surčince je to skraćenje od 10 kilometara, odnoso oko 20-ak minuta do centra Beograda. A, to sve znači lakši život ljudi, jer prilagođavamo potrebama građana svaki novi projekat koji uradimo“, rekao je Vesić.

Dodao je da će Surčin biti najveće gradilište u Srbiji, jer će tu biti izgrađen Ekspo.

„Ova opština biće domaćin celom svetu 2027. godine. U međuvremenu, dobiće nacionalni stadion, kao i prugu do Zemun polja, kojoj će vozovi ići 120 kilometara na sat, za još bolju vezu sa gradom. Surčin će postati još atraktivnije mesto za život“, rekao je Vesić.

Predsednik opštine Surčin Stevan Šuša zahvalio je ministru Vesiću na velikom doprinosu da se ispuni obećanje predsednika Vučića i da konačno počnu, a sada i privedu kraju, radovi na petlji.

„Imali smo probleme, sa gasom, osveteljenjem, kanalizacijom, a sve je to rešeno uz njegovu pomoć i došli smo do toga da otvaramo petlju, koju tražimo već godinama“, rekao je Šuša.

Istakao je da će korist od petlje Jakovo imati to naselje, ceo Surčin, ali i kompletan Srem, jer tranzitni saobraćaj neće više ići kroz centar opštine, u kojoj su i Dom zdravlja, vrtić… što će doprineti većoj bezbednosti.

