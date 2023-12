ZABELELI SE OVI DELOVI SRBIJE: Meteorolog Čubrilo objavio kada nam stiže jače zahlađenje, ali i SNEG! Čeka nas OPAKA ZIMA

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da nas danas očekuje prolazno naoblačenje uz kišu u nižim i sneg u višim predelima, a moguća je i kratkotrajna ledena kiša.

Kako dalje navodi, od danas osetno toplije uz povremenu kišu, a posle 14. decembra umereno zahlađenje uz sneg u brdsko-planinskim predelima.

Zatim dalje zahlađenje ali trenutno bez signala za konkretniji sneg u nizijama.

- U nedelju tokom dana naoblačenje sa kišom i porastom temperature, prvo u višim slojevima atmosfere, a zatim i u nižim stiže i nad ostale predele. Lokalno na kratko može biti ledene kiše, posebno u kotlinama. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, dok će se dnevni maksimum kretati od +3 do +9 stepeni Celzijusa. Snežna granica prvo na oko 700mnv zatim i porastu, navodi Čubrilo i dodaje:

- Od nedelje će ka nama sa zapada strujati osetno topliji i povremeno vlažan vazduh sa Atlantika tako da će uz promenljivu oblačnost biti relativno toplo uz kišu povremeno, posebno nad severnim i zapadnim delovima regiona. Duvaće slab do umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Noći više neće donositi mraz i minimumi će se kretati od +1 do +7 stepeni Celzijusa, dok će se maksimumi kretati od +5 do +11,a lokalno i oko +14 stepeni Celzijusa. Najtopliji dan bi trebao biti utorak.

U sredu, kako navodi, se tokom dana nad severnim i zapadnim predelima očekuje jače naoblačenje uz kišu, koje bi se u toku noći ka četvrtku i u četvrtak tokom dana proširila i nad ostale predele.

- Sa tim pogoršanjem sledi i zahlađenje ali ono ne bi trebalo biti izraženije tako da bi se u četvrtak maksimumi kretali od+3 do +8 u nizijama, tako bi se snežna granica kretala na oko 700-800mnv. Vetar u okretanju na severozapadni smer li se za sada olujni udari ne očekuju. Oko 16.12. još malo hladnije ali se za sada padavine u obliku snega uglavnom očekuju nad brdsko-planinskim delovima BiH, Srbije i C.Gore. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, dok bi uz jutarnji mraz tih dana dnevni maksimum bio od 0 do +6 stepeni Celzijusa, ističe Čubrilo.

Dalje navodi, prvi nagoveštaji sinoptike za božić po gregorijanskom kalendaru sugerišu da bi oko 22.12. moglo uslediti novo zahlađenje ali ovo se tek prve, potpuno nepouzdane procene inače vrlo nepouzdanog GFS modela tako da neke koliko-toliko pouzdanije procene za taj period nisu ni moguće preko polovine sledeće nedelje.

- Pred nama je period toplijeg vremena, sneg će se javljati samo u višim planinama, dok je od 15.12. izgledno novo zahlađenje ali ono za sada ne deluje dovoljno jako da se sneg javi i u nizijama regiona, kaže Čubrilo.

Zabelelo se na jugu zemlje

Prema informacijama koje korisnici mreža objavljuju, sneg je uveliko počeo da pada na jugu zemlje.

