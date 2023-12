Meštani Petrovca na Mlavi pre nekoliko dana, su osetili dva zemljotresa. Jedan je bio rano ujutru magnitude 4.0 jedinica Rihterove skale a drugi, slabiji potres, jačine 2,5 stepena. Meteorolog Ivan Ristić je, govoreći za TV Pink naveo da se tačno 3. dan, posle prvog, desio malo jači zemljotres. On navodi da još malo moramo da sačekamo da bi se tlo u Srbiji smirilo.

Decembar će biti trusniji, ali ne očekujemo jače zemljotrese, rekao je Ristić. On je dodao da je pre 500 godina bilo zemaljsko tlo bilo trusno, i da treba da pripazmo do 2030. godine, kada će cela planeta podrhtavati.

- Energija oko koje se dešavaju zemljotresi dolaze iz tla. Imamo kao kad uključimo grejač u bojleru, i ako nemate sigurnosni ventil, on će se sve više zagrevati. Tako dolazi do eksplozije, odnosno, u ovom slučaju do zemljotresa - rekao je on.

Lazarevac je 2022. imao jedan od najvećih zemljotresa, tada je Tašmajdan pukao na pola, podsetio je Ristić.

- Cela centralna Srbija je pogodna za zemljotrese. Svi ugašeni vulkani, ceo taj potez ima šanse za podrhtavanjem.

Kako je naveo, teško je da se pripremimo za zemljotres, pa pomenuo da pojedine životinje mogu da naslute da se neki bliži. One, kaže Ristić postanu uznemirene.

