NAKON SERIJE ZEMLJOTRESA U SRBIJI - ŠTA MOŽEMO DA OČEKUJEMO? Oglasila se seizmološkinja: Evo gde možemo očekivati naredni SNAŽAN POTRES

Treslo se u Boru, Majdanpeku i Petrovcu na Mlavi, a seizmološkinja Ana Mladenović kaže da i dalje stoje očekivanja da će se dogoditi zemljotres magnitude oko 5 stepeni Rihtera.

Kako je istakla, ne zna se tačno gde bi mogao da se dogodi, ali će se najverovatnije desiti na prostoru Šumadije.

Seizmološkinja Ana Mladenović navela je da se sada osećaju ostaci zemljotresa koji se nedavno osetio oko Petrovca na Mlavi i koji je bio magnitude 4,2, a kako je istakla, zemljotresi oko Bora i Majdanpeka često su veštački izazvani zbog rudnika i iskopavanja koja se tu odvijaju.

- Oko Petrovca na Mlavi ne očekujemo jače zemljotrese. Sada bi usledio neki period kada se dešavaju naknadni udari onog zemljotresa koji ima magnitudu oko 4,2 ili 3. I to je to, ne očekuje nas sad nešto spektakularno jako. U okolini Bora i Majdanpeka najčešće se dešavaju zemljotresi veštački izazvani, koji su posledica miniranja zbog eksploatacije u rudnicima. Tako da to nisu oni zemljotresi koji nastaju tektonskim putem, odnosno prirodno - objasnila je seizmološkinja Ana Mladenović.

Navela je i da stručnjaci i dalje očekuju zemljotres magnitude oko 5 stepeni u Srbiji.

- A ono što smo mnogo puta govorili, očekuje nas neki zemljotres koji bi imao magnitudu oko 5, to i dalje očekujemo, samo ne znamo kada i gde tačno. Negde u šumadijskom delu najverovatnije - kaže Mladenović.

Ističe da postoje i razne metode kako se dolazi do toga koje jačine zemljotres može pogoditi određeni prostor.

- Mi istražujemo rasede koji su direktno odgovorni za dešavanje zemljotresa i onda na osnovu njihove geometrije, kinematike, odnosno brzine kretanja po njima i načina kretanja mi možemo da pretpostavimo koji bi rased mogao da bude odgovoran za dešavanje i zemljotrese u budućnosti - rekla je seizmološkinja Ana Mladenović.

