PROLEĆE U SRED DECEMBRA: Stiže nam NEVEROVATNIH 18 stepeni, UŽIVAJTE narednih nedelju dana!

Početak ove sedmice doneo je Srbiji stabilizaciju vremena, ali i otopljenje, a toplo vreme nastaviće se i narednih dana. I do kraja dana u Srbiji će biti pretežno sunčano, povremeno uz oblačnost, a temperatura u većini predela preći će 10 stepeni.

U toku večeri sledi naoblačenje, pa će kasnije tokom večeri i tokom noći u većem delu Srbije padati kiša, a susnežica i sneg očekuju se u brdsko-planinskim predelima.

Do utorka ujutor padavine na severu će prestati, pa će u utorak biti suvo, u Vojvodini i sunčano. U ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno, još tokom jutra i dela prepodneva sa slabim padavinama.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni.

Srbija će u sredu biti pod uticajem ciklonske aktivnosti sa zapada, uz izraženija južna strujanja i dotok još toplije vazdušne mase, ali će biti oblačnije. Maksimalna temperatura biće u većini predela od 12 do 18 stepeni, u Beogradu do 17 stepeni, a hladnije zbog talasanja hladnog fronta biće u Vojvodini, gde se tokom celog dana očekuje i kišovito, a temperatura na severu Vojvodine biće do 8 stepeni.

U noći ka četvrtku i tokom četvrtka hladni front doneće i ostalim predelima Srbije jače naoblačenje sa kišom, dok se na planinama očekuje sneg. Na severu Srbije više padavina očekuje se u sredu, a u četvrtak u južnijim predelima.

U sredu se i dalje očekuju pojačana južna strujanja, dok će u četvrtak vetar biti u skretanju na severozapadni.

Maksimalna temperatura u četvrtak biće od 8 do 12 stepeni, u Beogradu do 10 stepeni.

U petak će biti još hladnije, na severu suvo, u ostalim predelima sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Maksimalna temperatura biće od 4 do 8, u Beogradu do 6 stepeni.

Za vikend hladno, ponegde i sa snegom

Za vikend se očekuje hladno, ujutro uz mraz. U subotu će na severu biti suvo, u južnim i centralnim predelima sa slabom kišom, susnežicom i snegom.

U nedelju suvo.

Jutarnja temperatura tokom vikenda biće od -5 do 0, a tokom dana od 0 do 5 stepeni.

Prema trenutnim prognozama od 18. decembra očekuje se otopljenje, a uz uticaj anticiklona i visokog pritiska biće stabilno. Oko 20. decembra temperature će biti oko 10 stepeni.

Prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine od 4 do 8 stepeni. One će narednih dana biti iznad proseka, u sredu ponegde i za 10 stepeni, potom će biti u padu na prosečne vrednosti ili malo ispod.

Dakle, ni u narednih 10 - ak dana Srbiju ne očekuje značajnije zahlađenje, niti ozbiljnije snežne padavine.