Meštani više sela opštine Lazarevac dobili asfaltirane puteve

U mesnim zajednicama Županjac, Čibutkovica i Barzilovica je završeno asfaltiranje važnih puteva. U MZ Županjac meštani su dobili put za Čovku u dužini od 850 metara koji je značajan svim stanovnicima opštine Lazarevac i Lajkovac. Radove na asfaltiranju su obišli predsednik Gradske opštine Lazarevac Bojan Stević, zamenik Tomislav Rikanović i predsednik Privremenog organa opštine Lajkovac Andrija Živković.

,,U razgovoru sa građanima i komšijama iz opštine Lajkovac dogovorili smo se da se zajednički potrudimo i uradimo deonicu prema Čovki u dužini od oko 850 metara. U planu nam je da na proleće uradimo još dodatnih 400 metara novog asfalta ali i da nastavimo deonicu ka Čovki", rekao je predsednik opštine Bojan Stević i dodao da je ovo dobar primer saradnje dve opštine i da će u narodnom periodu ova saradnja biti intenzivirana za dobrobit građana obe opštine.

U Mesnoj zajednici Čibutkovica završeno je asfaltiranje Staroplaninske ulice u dužini od 520 metara, dok je u Mesnoj zajednici Barzilovica asfaltirana Ulica Bogdanovica u dužini od 750 metara, a radove je obišao predsednik GO Lazarevac Bojan Stević sa saradnicima. Predsednik GO Lazarevac je najavio da se planira i asfaltiranje ulice Vaska Pope, Lisina kraj. On je dodao da je u prethodnom periodu u MZ Barzilovica asfaltirano nekoliko putnih pravaca kao što su Joksića kraj, Ulica Vojvode Tankosića, Krsmanovića kraj i glavni put.

„Uprkos zimskom periodu nismo prestali sa radovima i unapređivanjem kvaliteta života u našoj Opštini. Snaga je u ljudima i zato treba slušati njihove primedbe, predloge i probleme i maksimalno se potruditi da ih zajedničkim snagama što pre rešavamo”, zaključio je Stević.



