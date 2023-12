MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Sa Bugarskom jačamo našu energetsku saradnju

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su od bugarskih kolega dobili informaciju da će biti ukinute takse na tranzit ruskog gasa, koji ide za Srbiju i Mađarsku, što znači da neće biti dodatnih nameta i da se ništa ne menja kada je reč o transportu gasa kroz Bugarsku.

- Dobra vest iz Bugarske, svakako čekamo još i zvanične potvrde, ali smo se donekle i nadali da će to biti ishod - rekla je Đedović Handanović za Tanjug.

Istakla je da nije bilo uporišta u postojećim pravilima za uvođenje tih taksi i da se Mađarska upravo i pozivala na pravila EU.

- Ja sam sa kolegom Peterom Sijartom o tome i razgovarala prilikom njegove poslednje posete Beogradu i poslali smo i zvanični upit iz Srbije prema Energetskoj zajednici, a onda oni prema Evropskoj komisiji - kazala je ministarka. Kako je rekla, Mađarska je poslala i direktan upit po tom pitanju Evropskoj komisiji.

Đedović Handanović je navela da su tako i Srbija i Mađarske protestovale zbog uvođenja taksi i da i presedani odranije, kada su u pitanju Italija ili gas iz Alžira, pokazuju da su takve odluke bile odbačene kao neosnovane od Evropske komisije.

- Prevagnula je logika, jer to znači da nema dodatnih nameta i da se apsolutno transport gasa kroz Bugarsku ništa ne menja - naglasila je ministarka.

Podsetila je da smo završili gasnu interkonekciju Srbija‒Bugarska, od Niša do Dimitrovgrada kroz našu zemlju, kroz koju će ići azerbejdžanski gas.

- Svakako sa Bugarskom jačamo našu energetsku saradnju i, naravno, nastavljamo da koristimo Balkanski tok, pre svega kao primarni izvor gasa za našu zemlju - rekla je ministarka. Dodala je da je odluka Bugarske da uvede taksu svakako bila politička odluka i da je bilo potrebno da prođe neko vreme da se sve stvari sagledaju, kao i unutar same Bugarske, jer su i tamo postojala različita viđenja po tom pitanju.

- Sačekaćemo krajni ishod, ali ono što je za nas jako dobro je da ne želimo da postoje osnove za dodatne namete kada je gas u pitanju i njegova cena ili uopšte za ono što Republika Srbija i njeni građani plaćaju - rekla je Đedović Handanović. Kazala je da je sa Sijartom kada je bio u Beogradu razgovorala o tome da obe zemlje moraju da stanu protiv takve odluke i budu odlučne sa argumentacijom kako ne bi došlo do implementacije te odluke, jer bi to ugrozilo i sigurnost nabavke.

Ona je napomenula da i druge zemlje EU, osim Mađarske, koriste taj gas koji dolazi iz Srbije, ali i zemlje u regionu.

- Nastupili smo snažno i mislim da treba da nastavimo dijalog po svim ključnim pitanjima sa našim susedima - rekla je Đedović Handanović i podsetila da je predsednik Bugarske Rumen Radev bio u poseti Srbiji u nedelju, na otvaranju gasovoda. Na pitanje da li će biti novih poskupljenja gasa u Srbiji u 2024. godini, ministarka je rekla da to ne očekuje.

- Mi smo i prilikom poslednje posete MMF pričali o tome naširoko i složili smo se da ne postoje razlozi za povećanje ni cene struje, ni cene gasa u 2024. godini. Ranije u određenim programima i razgovorima bilo je takvih tema i bilo je to na stolu, ali u poslednjoj poseti i oceni složili smo se da nije neophodno tako nešto i da zapravo naši građani, što se toga tiče, mogu da budu bezbrižni i da ćemo svakako taj stav braniti - istakla je Đedović Handanović.

Mislimo da imamo sve argumente na našoj strani jer smo odlične reforme sproveli ove godine kada je energetika u pitanju, navela je ona.

- Pokrenuli smo mnogo frontova, kroz izmenu zakona o energetici do sprovedenih aukcija, do izmene zakona o obnovljivim izvorima energije, do reforme Elektroprivrede Srbije. Nastavljamo sa restruktuiranjem EPS-a. Cene jesu podignute u prethodnom periodu, i mislimo da imamo apsolutno stabilne osnove da nema prostora i nema ni potrebe, niti razloga za daljim povećanjem cena. I želimo pre svega da to učinimo zbog naših građana - da se borimo za taj stav i da imaju što manje račune za struju - rekla je ministarka.

Podsetila je da su omogućeni dodatni popusti ove grejne sezone za najugroženije građane, uključujući i penzionere sa najnižim penzijama, koji automatski dobijaju popust od 1.000 dinara mesečno u ovoj grejnoj sezoni.

- Popusti za racionalniju potrošnju mogu da idu i do 40 odsto, što koriste domaćinstva, imali smo tako 30 odsto domaćinstava u oktobru koji su ostvarili maksimalan popust na račun za struju od 40 odsto. Nastavićemo da pomažemo građanima u tom smislu i jer nema potreba za daljim povećanjem cene ni struje ni gasa - kazala je Đedović Handanović. Bugarska je polovinom oktobra uvela dodatne takse na uvoz i transport ruskog gasa u iznosu od 20 bugarskih leva (oko 10 evra) po megavat času.

Takse su stupile na snagu 13. oktobra, a njihov cilj, kako je tada rekao premijer Bugarske Nikolaj Denkov, nije bio povećanje cena gasa za Srbiju i Mađarsku, već smanjenje profita Gasproma. Srbija i Mađarska dobijaju ruski gas, od 1. januara 2021. godine, kroz krak Turskog toka koji je nazvan Balkanski tok.