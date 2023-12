Vesić obišao radove na autoputu Beograd-Zrenjanin: Ovaj put znači život za Banat

Izgradnja autoputa Beograd - Zrenjanin - Novi Sad, dužine 105,4 km, počela je danas kod Beograda u prisustvu ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića, predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića, kineskog ambasadora Li Minga i direktora Koridora Srbije Aleksandra Antića.

- Ovaj autoput će povezati Beograd sa Zrenjaninom i Novim Sadom, a njegova dužina će biti 105,4 kilometara. Putovaće se između Beograda i Zrenjanja tačno pola sata, a između Zrenjanja i Novog Sada mnogo kraće. Na taj način ćemo omogućiti da ljudi koji žive u Zrenjanju i susednim opštinama da budu dobro saobraćajno povezani sa Beogradom i Novim Sadom - naglasio je Vesić.

On je poručio da ovaj autoput znači život za Banat, i njegovu vezu sa Beogradom i Novim Sadom.

- Uvek kada počnemo da gradimo neki novi autoput ili brzu saobraćajnicu imamo razloga za zadovoljstvo. Ako pogledamo sve puteve i saobraćajnice koje se rade u Srbiji, možemo da konstatujemo da je Banat bio veoma zapostavljen što se tiče železničkog i drumskog saobraćaja - rekao je Vesić.

Istakao je da nas čekaju još dva dodatka na ovaj autoput, a da sutra kreće izgradnja "Osmeh saobraćajnice".

- Brza saobraćajnica između Novog Bečeja i Zrenjanina, treba da poveže 'Osmeh saobraćajnicu', odnosno, ostatak Srbije sa Somborom, Kulom, Vrbasom, Srbobranom, Bečejem, Novim Bečejem, Kikindom i Srpskom Crnjom. Kada ta brza saobraćajnica i autoput budu povezani čitav Banat će biti premrežen mrežom saobraćajnica - rekao je Vesić.

Istakao je da nas čeka izgradnja mosta na Adi Huji gde će se prirodno sliti saobraćaj sa autoputa Beograd-Zrenjanin.

- Ko dolazi iz Zrenjanina neće morati da ulazi u Beograd, nego će moći da ide prema Nišu ili Šidu veoma lako, a to će rasteretiti Pančevački most. U međuvremenu počinjemo da gradimo još jedan most na Dunavu kod Vinče - poručio je on.

Vesić je podsetio da će u okviru programa rekonstrukcije naših regionalnih pruga biti pokrenuta rekonstrukcija pruge koja ide od Pančeva, i gore vodi prema Kikindi, Senti i Subotici, dužine oko 200 kilometara, i da će se njom vozovi kretati do 120 kilometara na sat.

On je zahvalio Pokrajinskoj vladi što su, kako je rekao, pomogli da se brzo dobiju sve dozvole.

Igor Mirović je podsetio da je, prilikom poslednjeg susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Si Đipinga u Kini, ministar Vesić potpisao ugovor za izgradnju ovog autoputa.

On je poručio da će izgradnja autoputa doneti veliki podsticaj za ekonomski razvoj i nova radna mesta u opštinama Kovačica, Novi Sad, Žabalj, Temerin, Titel, i drugim koje se nalaze pored trase ovog autoputa.

Kako je rekao, važnost autoputa će se videti u novim industrijskim zonama, kompanijama koje će se graditi, pošto investiori, kaže Mirović, traže uređenu infrastrukturu.

Kineski ambasador je poručio da su kineske firme uključene u mnoge projekte i pomažu da se poboljša infrastruktura u Srbiji.

Glavni inženjer kompanije "Šandong" koja gradi autoput Džang Dijančao je istakao da se danas počelo sa radovima na skidanju površinskog sloja zemlje.