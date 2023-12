MINISTARKA GRUJIČIĆ NAJAVILA PROMENE: Veće plate za OVE zdravstvene radnike!

Ministarka zdravlja Danica Grujičić uručila je danas diplome primarijata, najvišeg stručnog zvanja u zdravstvenoj struci, istaknutim doktorima medicine, stomatologije i diplomiranim farmaceutima. Kako je istakla, ovo je dokaz koliko lekari vredno rade i navela je da će predložiti sindikatima da se doktorat i primarijat obračunavaju u plate.

Grujičić je na svečanosti u Palati Srbija poručila da lekarska profesija zahteva stalno i kontinuirano usavršavanje i napredovanje u struci, kako bi lekari svojim pacijentima pružili najbolju moguću negu.

- Ove godine imamo skoro 40 predstavnika medicinske struke, koji su svojim radom zaslužili zvanje primarijusa. To uopšte nije tako lako kao što se možda misliti, kao što misle i oni koji nikada nisu završili doktorate - rekla je Grujičić.

Ona je istakla da joj je uvek drago kad može da uruči diplome, bilo da se radi o doktoru nauka, studentu medicine ili akademskim studijama.

Grujičić je navela da je ove godine 19 primarijusa iz Beograda, 5 iz Niša, 4 iz Vojvodine, 2 iz Kragujevca i 9 iz ostalih srpskih gradova.

- Podatak da ćemo danas imati blizu 40 novih primarijusa govori upravo ono što stalno tvrdim, a to je da doktori prate struku, da prate ono što je novo. Veoma je lepo što ste vi u svojim radovima izrazili želju da svoja iskustva prenesete, koja će sigurno biti od koristi narednim generacijama- rekla je Grujičić.

Posebno se zahvalila Srpskom lekarskom društvu, čija komisija je zadužena za dodelu ovog zvanja.

Ona je novim primarijusima poželela puno uspeha u radu i izrazila nadu da će oni uticati na svoje mlade kolege da krenu njihovim stopama.

Predlog za povećanje zarade primarijusima

Ministarka Danica Grujičić je rekla da će predložiti sindikatima da u sledeći kolektivni ugovor unesu i primarijat i doktorat u koeficijent za obračunavanje plata, kako bi primarijusi imali drugačije zarade.

- To su ljudi koji imaju svoje slučajeve, koji su zanimljivi, imaju svoje serije izlečenih pacijenata, praćenih pacijenata i jako je lepo od njih što oni to publikuju. Za sada je to dobrovoljno, a možda će u jednom trenutku to postati prosto obaveza za sve nas lekare- izjavila je ministarka Grujičić i dodala:

"Ono što je zaista na čemu im čestitam nije uopšte lako steći to zvanje, verujte mi da se po kriterijumima to negde graniči sa zvanjem docenta na fakultetima. Ono što su i oni skrenuli pažnju, a to je da nam nije na odgovarajući način kroz plate nagrađen primarijat, verovatno je to bila greška sindikata pa ćemo gledati u narednom periodu i to i doktorate da na neki način ispravimo i da oni zaista budu lideri u svojim sredinama zato što pokazuju pravi način na koji treba da se jedan lekar usavršava i da u svakom trenutku zna šta je to što je najnovije za njihovog pacijenta", rekla je ministarka Grujičić.

"Nije lako postati lekar, a još teže je primarijus"

Predsednik Komisije za dodelu zvanja primarijus Srpskog lekarskog društva, Rade Živković, poželeo je novim primarijusima uspešnu karijeru i istakao da je imao tu sreću da svoju struku na početku karijere uči upravo od primarijusa.

- Nije lako postati lekar, a još teže je postati primarijus. Ono što se od vas očekuje kada postanete primarijus je da vodite struku dalje, da napredujete dalje i da učite te koji su oko vas - rekao je Živković i dodao da primarijuse smatra prvima u struci u institucijama u kojima rade.

Primarijus je strukovna titula, koju dobijaju iskusni i eminentni predstavnici medicinske struke, koji imaju najmanje 12 godina radnog iskustva i šest godina iskustva nakon položenog specijalističkog ispita.

Pored toga, za dobijanje ovog prestižnog zvanja neophodno je da kandidat kroz naučno-istraživački rad potvrdi rezultate svoje struke i prakse, odnosno ispuni kriterijume Ministarstva zdravlja i Srpskog lekarskog društva.