'OSTAVLJANJE TELEFONA NOĆU DA SE PUNI MOŽE BITI VEOMA OPASNO' Komadant beogradskih vatrogasaca upozorava: Nemojte to raditi

Svakog dana beogradski vatrogasci intervenišu između 15 i 20 puta - od zaboravljenih šerpi na šporetu, ali i ozbiljnih požara u stambenim zgradama, kada su sekunde odlučujuće i mnogi životi u opasnosti. Dragan Miković, komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd ističe za RTS da je uzrok svih požara ljudski faktor. Interesovanje mladih da budu vatrogasci-spacioci je veliko, ugovor o radu potpisalo je 108 novih vatrogasaca.

Za vikend je goreo stan u naselju Galenika, a stanari kažu da nije prvi put da se dogodio požar u toj zgradi. Uzrok će, posle intervencije vatrogasaca, utvrditi nadležni iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Dragan Miković je, gostujući u Beogradskoj hronici, ukazao da, kada je reč o požaru na Galenici, za njih nije bilo bitno da li je on u istoj zgradi, već što u tom momentu vatrogasci nisu mogli da priđu vozilima, zbog nepropisno parkiranih automobila.

To im je iziskivalo dodatno vreme da postave opremu do zgrade i onda unutra, jer je požar izbio na petom spratu.

"Naši kamioni zahtevaju, zbog nošenja opreme, vode na sebi i svega ostalog, da budu mnogo većih gabarita. Manji ne mogu da budu. I zato je bitno da naši sugrađani uvek razmišljaju o tome da je potrebno da prođu tu i vatrogasna vozila. Zato što mi ni u jednom trenutku ne znamo kada će i gde da se šta desi", apeluje komandant Vatrogasno-spasilačke brigade.

Kaže da su uzroci požara u vreme grejne sezone, neispravna elektroinstalacija, neodržavanje grejnih tela i dimnjaka i onda dolazi do požara. Međutim, naglašava da je uzrok svih požara u stvari ljudski faktor.

"Elektroinstalacije ili uređaji, ako se nepravilno održavaju, a mi ih sami održavamo, onda može doći do požara. Ako se pravilno sve održava i postupa, onda neće ni doći i ne može doći do požara. A i da dođe do neke materijalne štete, neuporedivo je sa ljudskim žrtvama", upozorava Miković.

Problem može da napravi i loša navika da se noću ostavljaju mobilni telefoni i laptopovi na punjaču.

Navodi da u tim slučajevima u trenutku može da se desi kvar punjača ili instalacije.

"Sve od toga može da bude neispravno, i može u trenutku da se desi kvar. Mi nikad ne znamo kad će se desiti kvar i kad će doći do požara. U trenucima dok mi spavamo, dovoljno je da se stvori taj požar, da se stvori mala količina dima, i nakon toga da nas omami, da nas ošamuti. I onda čovek ne može da se probudi. Zato je to velika opasnost kada koristimo te uređaje dok spavamo u odnosu kada smo budni", upozorava Miković.

Posebni ističe da, ako se tokom korišćenja tih uređaja oseti neki neobičan miris, dim ili da se punjači pregrevaju, da su to sve signali koje nam taj uređaj šalje, da nešto nije u redu sa njim.

"Zbog toga ne bi trebalo da ga koristimo više dok ne proverimo o čemu se radi", izričit je komandant.

Dešava se da ljudi namerno izazivaju požare kako bi uklonili nešto što im smeta.

To se, objašnjava Miković, najčešće događa, kada neki sugrađani hoće da sekundarne sirovine iskoriste da bi ih očistili od gume ili plastike i da bi prodali taj metal.

"To nije u našoj nadležnosti i za to su druge ustanove i organizacije nadležne. I mi moramo da postupamo samo kao što zakon kaže", navodi Miković.

Biti vatrogasac je naporno i stresno, ali je interesovanje mladih posebno veliko. Zaposleno je 108 novih vatrogasaca za celu teritoriju Srbije, 33 će raditi u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd.

"Stvarno obožavam ovaj posao, pa drugačije gledam na njega, ali je posao izuzetno atraktivan, izuzetno za mlade ljude, ima dosta adrenalina, kada se oseti ovaj posao, i kada se ode na prvu intervenciju, ili kada vatrogasac spasi nečiji život", kaže Miković.

Dodaje i da se retko dešava da neko od vatrogasaca napusti službu.

"Gde god da se pojavimo i u svetu i kažemo da smo vatrogasci, stvarno su svi puni poštovanja prema nama", ističe komandant Vatrogasno-spasilačke brigade.

Autor: