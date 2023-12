DECEMBAR U ZNAKU PROLEĆA! Sledi nekoliko hladnih dana, a od ponedeljka OTOPLJENJE! Ristić: Snežni pokrivač jedino na Kopaoniku (VIDEO)

Juče nas je iznenadilo neobično toplo vreme za ovo doba godine. Šta se dešava sa vremenom i zbog čega opet imamo prolećno vreme u decembru, u Novom jutru objasnio je meteorolog Ivan Ristić.

Prve prognoze su govorile da će do 15. decembra biti malo topliji period:

- Sad pre 15. ide to zahlađenje. Sutra već počinje da pada temperatura, a do nedelje nas očekuje zimsko vreme. U petak popodne i u subotu može biti malo snega na jugu Srbije ali u Beogradu ne- rekao je Ristić u Novom jutru.

Vikend će biti hladan sa temperaturama od 2 do 5 stepeni, u nedelju će biti uglavnom oblačno ali bez kiše.

- Bićemo pod uticajem jakog anticiklona, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 5 stepeni. Iznenađenje kreće sledeće nedelje, opet nam stiže otopljenje, od utorka će temperature već biti preko 10 stepeni, pa će za Svetog Nikolu biti i do 14 stepeni- rekao je Ristić i dodao da to nije normalno i uobičajeno vreme za decembar.

- Prema sadašnjim prognozama taj period toplog vremena potrajaće do 25. decembra, temperature će biti povremeno između 5 i 10 stepeni i ići će i do 15 stepeni, znači temperature bliže prolećnim- dodao je on.

Kako je istakao posle 25. rastu šanse za povratak zime, pa se ljubitelji snega nadaju da će pasti.

Što se tiče planina sneg je počeo da se topi ali pošto se padavine očekuju u četvrtak, velike su šanse da se snežni pokrivač zadrži na Kopaoniku.

Ristić je istakao da će na celoj planeti biti relativno toplo tokom sledeće nedelje, jedino je Sibir ostao hladan sa temperaturama sa -50 stepeni.