Vesić: Počinje izgradnja „Osmeha Srbije“ - povezujemo Bačku i Banat i privredno oživljavamo sever Vojvodine

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infratrukture Goran Vesić najavio je da danas počinje izgradnja brze saobraćajnice „Osmeh Srbije“ - od Bačkog brega, na granici naše zemlje sa Mađarskom, do Srpske Crnje, na granici sa Rumunijom, duga čak 186 kilometara.

„To će biti najduža brza saobraćajnica koju imamo. Spojićemo Bački breg, Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Bečej, Novi Bečej, Kikindu i Srpsku Crnju. To je pravi način da privredno oživimo i saobraćajno povežemo sever Srbije, Vojvodine, Bačku i Banat“, rekao je Vesić za TV Prvu.

Dodao je da je juče počela izgradnja 105 kilometara dugog auto-puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, što znači da počinje gradnja ukupno 300 kilometara puteva.

„Na 460 kilometara puteva koje već gradimo, sa ovih 300 kilometara, znači da Srbija ukupno gradi čak 760 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, kao nikada ranije“, rekao je Vesić.

Naveo je da je saobraćajnica “Osmeh Srbije“ važna za razvoj svih gradova na tras i da kao i put Beograd – Zrenjanin – Novi Sad poboljšavaju kvalitet života ljudi.

„Od Beograda do Zrenjanina za nekoliko godina putovaće se pola sata, do Zrenjanina do Novog Sada 15 minuta. Gde god se izgradu put ili pruga dolaze investicije i razvija se turizam“, napomenuo je ministar i dodao da će Banat nakon decenija zapostavljanja, konačno oživeti.

Prema njegovim rečima, brza saobraćajnica od Bačkog brega do Srpske Crnje biće uklopljena u mrežu auto-puteva Mađarske i Rmunije, jer se sa mađarske strane gradi autoput sa mostom preko Dunava kod Mohača, kao i sa rumunske strane prema Srpskoj Crnji.

Kako je naveo, to će biti veoma prometan put i važan kako za građane Srbije, tako i za građane Rumunije, jer će postati najbrža veza do zapadne Evrope.

„Izgradnja ove brze saobraćajnica bila je posebna želja predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Tokom njegove posete Kini i predsedniku Siju 17. oktobra potpisan je ugovor o izgradnji, a sada i da za manje od dva meseca počnemo da radimo. To je sjajna vest za Vojvodinu i celu Srbiju“, rekao je Vesić.

Podsetio je da je prošle sedmice puštena u saobraćaja i deonica Moravskog koridora do Makrešana do Koševa, na kojoj se do 1. januara neće naplaćivati putarina, kao ni na nedavno otvorenoj deonici Ruma – Šabac, dok se građani ne naviknu na nove puteve.

Vesić je ukazao da Moravski koridor spaja pola miliona ljudi u tom kraju Srbije, te da će sledeće godine biti završene deonice od Kruševca do Trstenika i Vrnjačke banje, kao i od Preljine do Adrana kod Kraljeva, dok će kompletan put biti zavšren 2025. godine.

„To znači da sledeće godine i Kraljevo i Vrnjačka banja izlaze na autoput, ali i Loznica, Požarevac završetkom Dunavskog koridora… Sve više gradova će biti na mreži auto-puteva. Svi ovi putevi znače život za ta mesta. Prvi put se sada Srbija zaista regionalno razvija i decentralizuje“, rekao je Vesić.

