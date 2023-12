NOVINA NA AUTOBUSKIM STANICAMA! Beograđani oduševljeni: Info-table su za čistu desetku! Ovde nam lepo sve piše! (FOTO)

Informativne table na autobuskim stajalištima širom prestonice počele su sa radom što je građane obradovalo!

Na nekim od najprometnijih stanica u centru Beograda postavljene su digitalne led table na kojima se prikazuje koji autobus za koliko vremena dolazi i koliko je stanica udaljen, a tu su i podaci o vremenu, temperaturi i lokaciji.

Beograđani sa kojima smo razgovarali na Zelenom vencu istakli su da je sve to veoma značajno.

- Ovo će mnogo da olakša posebno starijim osobama i onima koji nemaju aplikacije i pametne telefone. Ja eto imam taj telefon, al dok ga izvadim iz torbe, tamo, vamo.. Ovo je čista desetka i to sve zahvaljujući Aleksandru Šapiću i predsedniku Vučiću. Tabla je vrlo pregledna i sve lepo piše - rekla nam je Bosiljka Vuleta (73).

Branko Ilić (85) ističe da će informativne table dosta pomoći, te da sada neće morati da pita mlade da li znaju kada dolazi autobus. I Mirjana Pupovac (78) je zadovoljna:

- Sada znamo i imamo pregled za koliko stanica i minuta nam stiže autobus. Lepo nam ovde sve piše. Nadam se da će ovo da zaživi. Divno, zaista. Nadam se da će ih svuda postaviti, a mislim da će najviše značiti stanovnicima prigradskih naselja.

Lidija Jovanović (61) se prijatno iznenadila kada je ugledala tablu na stanici:

- Meni mnogo znači, dok izvadim naočare, dok izvadim telefon, dok nađem aplikaciju... Možemo da planiramo naše vreme, a znači i to što su karte za prevoz jetfinije.

Postavljanje informativnih tabli na stajalištima u Beogradu predstavlja istorijski događaj i svojevrsnu revoluciju za javni prevoz u glavnom gradu, rekao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

- Reč je o novom konceptu lokalne samouprave u vezi sa javnim prevozom, koji ne može da se vidi tek tako, čak ni u najrazvijenijim gradovima Evrope - naglasio je Šapić ranije pri obilasku jedne od info-tabli.

Osim ovoga, u sledeće dve godine, sva stajališta dobiće nadstrešnice, kako u centralnim tako i u prigradskim opštinama.

- Hoću da i onaj koji je šezdeset kilometara udaljen od centra grada, u Lazarevcu, na Kosmaju, u udaljenim selima Palilule i Grockoj, dakle, bilo gde, ima stanicu sa nadstrešnicom, đubrijerom s posebnim poklopcima, informativnom tablom. Očekujemo da se svaki Beograđanin, bez obzira na to u kom delu grada živeo, oseća jednako važno.

Šapić je dodao da bilo koji stanovnik Beograda kada čeka svoj prevoz ne kisne, a ne da samo u centru grada da ljudi mogu da sednu na klupu i čekaju prevoz onako kako dolikuje.

- Sa ovom tablom se prevoz više neće čekati, već "iščekivati", jer će građani imati tačan uvid u to gde se vozilo nalazi, što je do sada moglo putem aplikacije na telefonu iako dobar deo ljudi ne zna ili ne želi da koristi aplikaciju.

Ove table, ocenio je Šapić, zasigurno će biti nešto po čemu će se Beograd prepoznavati, njegov "trejd mark". On je naglasio da su ovakve table do sada bile specifične za aerodrome i velike autobuske i železničke stanice, te da očekuje da će u roku od dve godine info-table biti postavljene na svim stajalištima u prestonici.

- U prvom talasu pokriveno je oko hiljadu stajališta, a uskoro nastavljamo, kao što sam rekao, i na sva stajališta koja postoje da ih postavljamo, kako u centralnim tako i u najudaljenijim naseljima u prigradskim opštinama - istakao je Šapić.

Kako je naglasio, ovaj sistem će uvesti dodatan pritisak i kontrolu kako vozila u okviru GSP-a tako i svih privatnika.

- Sada ćemo da znamo gde se nalazi vozilo bilo kog prevoznika i to na celoj teritoriji grada i ako ga nema, to znači da je otkačio GPS signal i onda će on biti sankcionisan. Neće više moći da se provuku. Do sada ih je pratio samo naš dispečerski centar, a od ovog trenutka ih prati i kontroliše ceo grad i svi Beograđani, tako da mislim da je to možda i najveća prednost čitavog ovog sistema - rekao je Šapić.

