NESTALA DEVOJKA IZ NOVOG SADA! Milica Tišma (21) otišla sa bratom u bioskop, izašla pre kraja filma i OD TADA JOJ SE GUBI SVAKI TRAG

Novosađanka Milica Tišma (21) nestala je u nedelju oko 20 časova kada je izašla iz bioskopske sale u tržnom centru "Promenada" pre kraja filma koji je otišla da gleda sa bratom i ocem i od tada joj se gubi svaki trag.

U Policijskoj upravi Novi Sad, kako "Blic" prenosi, rečeno je da je Miličin nestanak porodica prijavila juče.

Kako objašnjava njen otac Vlastimir, Milica je devojka sa posebnim potrebama i lako je ometena u razvoju.

- Otišli smo do bioskopa u "Promenadi" i ja sam kupio karte za nju i njenog mlađeg brata a dogovorili smo se da mi se jave kada se završi film pa da se nađemo zato što ja ne idem u bioskop. Kada se završio film pozvao me je sin i pitao da li je Milica sa mnom zato što je nije video od 20 časova, praktično od kada je počela projekcija jer mu je rekla da ide do toaleta i nije se više vratila - priča nam zabrinuti otac Vlastimir.

Prema njegovim rečima, Milica je visoka 168 centimetara, na sebi je imala teget jaknu i crveni duks i ima kovrdžavu kosu. Miličin otac je zamolio sve koji imaju bilo kakvu informaciju o njegovoj ćerki da se jave policiji ili da pozovu njega telefonom na broj 0653275359.

