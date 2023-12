PROLEĆE U ZIMU! Evo kada nam stiže zahlađenje, nova ŠOK PROGNOZA do kraja meseca

Prema prognozama Marka Čubrila očekuje nas dominacija jakog anticiklona koja bi se, prema trenutnim proračunima, mogla zadržati sve do pred sam kraj meseca što donosi više prolećno nego zimsko vreme.

Večeras i u noći ka četvrtku uz premeštanje hladnog fronta sledi naoblačenje sa kišom, dok će se u četvrtak snežna granica kretati na oko 800mnv, što je i dalje dosta visoko.

Tek pred kraj dana u četvrtak i u petak uz dalje zahlađenje snežna granica u padu na oko 400mnv, tako da bi osim na planinama u noći ka petku i u petak pre podne prolaznog snega ponegde moglo biti u nizijama jugoistoka Srbije, ali se akumulacija na tlu ne očekuje.

Nad ostalim predelima u četvrtak uglavnom suvo i vetrovito. Vetar će u četvrtak okrenuti na severozapadni smer koji bi do nedelje povremeno bio pojačan, dok bi duž Jadrana u petak i subotu bilo jake bure. U četvrtak dnevni maksimum od +5 do +10 stepeni Celzijusa, a u petak od +2 do +7 stepeni Celzijusa.

Za dolazeći vikend uz jačanje anticiklona suvo i hladno, jutarnji mraz uglavnom d -6 do 0 stepeni Celzijusa, dok b i se dnevni maksimum trebao kretati od +3 do +8 stepeni Celzijusa.

Sve je izvesnije da nas od 18. decembra čeka duži period dominacije anticiklona uz stabilno, suvo i relativno toplo vreme. Jutra će biti hladna ali samo ponegde uz slab mraz, a dnevni maksimumi bi se trebali kretati od +4 do +13 stepeni Celzijusa, što je iznad proseka. Ponegde bi se magla i niski oblaci mogli zadržavati veći deo dana i tamo bi bilo hladnije uz maksimum oko +4 stepena Celzijusa.

- Sa ovakvim razvojem sinoptike trenutno barem do oko 27. decembra nema najava za bilo kakvo konkretnije zahlađenje, što znači da bi Božić po gregorijanskom kalendaru kao i toliko mnogo proteklih godina prošao više u prolećnom nego u zimskom tonu - zaključuje Čubrilo.

