TEMPERATURA SA 20 PADA NA 0 STEPENI! Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd - poznato i kakvo će vreme biti za vikend

Nakon 20 stepeni u plusu, koliko je izmereno u sredu posle 12 časova u Valjevu, u Srbiji će u četvrtak 14. decembra biti oblačno i hladnije, ali i dalje natprosečno toplo za ovo doba godine.

Na severu prestanak kiše, na jugu jače padavine

U vremenskoj prognozi “Weather2Umbrella” se navodi da će povremeno padati kiša, koja će u planinskim predelima preći u sneg. Ujutro i pre podne se suvo očekuje na jugu i istoku zemlje. Obilnije padavine očekuju se krajem dana na jugu, dok će na severu Srbije do kraja dana padavine prestati.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, pre podne na jugu i istoku jugozapadni. Jutarnja temperatura će biti od 2 stepena na istoku i jugoistoku do 8 stepeni na severu Srbije, dok će maksimalna temperature vazduha u toku dana biti od 8 do 12 stepeni Celzijusa.

Za vikend hladno uz mraz i jak vetar

U petak se očekuje da na severu zemlje bude suvo, dok će u ostalim predelima padati kiša, na planinama sneg. Maksimalna dnevna temperatura vazduha biće od 4 do 8 stepeni Celzijusa.

-Za vikend se očekuje suvo i hladno, ujutro uz mraz. Najhladnije će biti u subotu sa maksimalnom temperaturom od 0 do 5 stepeni, a u nedelju malo toplije

U petak i u subotu duvaće jak severozapadni vetar. Od ponedeljka toplije, maksimalna temperatura i iznad 10 stepeni – objavio je “Weather2Umbrella”.

Od petka bez padavina u Beogradu, ali hladnije i vetrovitije

U Beogradu će u četvrtak biti oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, uz prestanak padavina do kraja dana. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Temperatura tokom većeg dela dana biće od 8 do 10 stepeni Celzijusa.

Narednih dana u glavnom gradu biće suvo i hladnije. Maksimalna temperatura u petak do 6 stepeni, za vikend još hladnije.

U petak i u subotu duvaće jak severozapadni vetar. Od ponedeljka toplije, poručuju meteorolozi.

