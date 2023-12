SVIJALANAC POSLE 100 GODINA DOBIJA PRAVI MOST! Vesić obišao radove: Otvaramo ga do maja 2024. godine

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infratrukture Goran Vesić obišao je danas radove na rekonstrukciji mosta na Velikoj Moravi, za koji je Zoran Đinđić obećao rekonstrukciju.

- Kada sam pre 30 godina posetio selo Vojska i ovaj most na Velikoj Moravi, Zoran Đinđić je obećao da ćemo ga rekonstruisati. Nažalost, Zoran je ubistvom sprečen da to uradi, ali ja sam srećan što danas mogu da ispunim to obećanje i što Srbija predvođena predsednikom Vučićem vodi računa o svakom građaninu i građanki ove zemlje - naveo je Vesić.

Kako je dodao, ovaj most su pluća ovog dela Srbije i opštine Svilajnac.

- Širina mosta biće šest metara plus pešačka staza - istakao je Vesić i dodao da će to biti most Stevana Sinđelića, a radovi će biti gotovi do maja.

Prema njegovim rečima, na ovaj most direktno izlazi sedam sela.

Snimak pogledajte ovde.

