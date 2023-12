Vesić sa građanima Batočine obećao obnovu puta u selu Brzan

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrstrukture Goran Vesić u razgovoru sa građanima Batočine najavio je da će da zahtev meštana sela Brzan, biti rekonstruisan lokalni put koji je u lošem stanju.

- Kada sam dolazio sada, prošao sam kilometar puta, koji je zaista u lošem stanju i to ćemo uraditi sledeće godine - rekao je Vesić.

Dodao je da opština pored ovog najvažnijeg, ima još zahteva, za obnovu još nekoliko lokalnih puteva, koje će država takođe obnoviti tokom naredne godine, jer sada ima sredstava i za te namene.

- Ne možemo da obnovimo svaki lokalni put, do svake kuće, ali velike lokalne puteve možemo, kao što gradimo auto-puteve i brze saobraćajnice - naveo je Vesić.

Poručio je da za žitelje Batočine od značaja obilaznica oko Kragujevca, koja danas počinje da se gradi.

- Od Batočine će vam trebati pola sata do 'Miloša Velikog' da možete lakše ka Crnoj Gori. Važna je i pruga Beograd - Niš, koja znači da ćete do Beograda stizati za pola sata. Sve će to promeniti način života - rekao je Vesić.

Dodao je da će "Karađorđe", prvi sledeći auto-put koji će se graditi, potpuno povezati Šumadiju.

- Šumadija će biti povezana bolje nego ikada, ali i sa drugim gradovima i opštinama u Srbiji. Tako se razvija zemlja i to je politika Aleksandra Vučića, da se svaki deo Srbije saobraćajno poveže, da privlačimo investitore, otvaramo radna mesta, da bi Srbija postala bolje mesto za život. Ali, da počnemo prvo od puta za Brzan - poručio je Vesić.

Predsednik Privremenog organa opštine Batočina Dejan Aranđelović zahvalio je ministru Vesiću što će rešiti dugogodišnji problem žitelja sela Brzan.

- Taj put je građen 1973. godine, pokušali smo u više navrata da konkurišemo za njegovu obnovu i sada konačno možemo da odahnemo - rekao je Mladenović.