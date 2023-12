OVI GRANIČNI PRELAZI NA SEVERU ZEMLJE RADIĆE PRODUŽENO ZBOG PRAZNIKA! Sve informacije na jednom mestu: Evo do kada traju promene

Zbog pojačanog prometa putnika preko granice između Srbije i Mađarske, produženo je radno vreme na nekoliko graničnih prelaza na severu naše zemlje.

Više informacija je iznela dopisnica Kurira Aleksandra Orlić:

- Upravo zbog praznične atmosfere i velikog broja putnika koji se očekuje da će proći kroz Srbiju ili ući u našu zemlju, nekoliko graničnih prelaza je produžilo radno vreme. Dakle, granični prelaz "Horgoš 1" radi 24 sata, kao što se zna, kao i granični prelaz Kelebija. Međutim, granični pelaz Bajmok od danas, pa do 15. januara, radiće od sedam ujutru do ponoći, petkom, subotom i nedeljom.

- Takođe, granični prelaz Bački Vinogradi će raditi petkom, subotom i nedeljom, do 16. januara, od sedam do 24 časa, dok je prelaz Rastina promenio radno vreme od 21. do 23. decembra, kao i od 5. do 7. januara. Podsetiću da je Horgoš 2, već mesec dana radim produženim radnim vremenom, te će on raditi 24 sata. Razlog zbog kojeg nema gužve jeste što se rekonstruiše prelaz Horgoš 1, pa ima više traka, pa je vreme čekanja smanjeno.

