NOVOGODIŠNJI TERMINI POPUNJENI JOŠ U NOVEMBRU! Zakazivanje i liste čekanja kod frizera: U red stali i muškarci!

Mnogo pre nego što kalendarski zagazimo u decembar i postanemo svesni da se primiče kraj godine, ugostitelji, trgovci, turistički radnici vredno rade kako bi svoje praznične ponude učinili što primamljivijim. Oni kojima po svemu sudeći ne treba nikakva reklama su frizerski saloni bez čijih usluga se ne bi mogao zamisliti doček Nove godine.

Da imaju pune ruke posla svedoče i oni koji su prilikom pokušaja da zakažu termin shvatili da pred sobom imaju "nemoguću misiju".

Beograđanka Milica priča da je termin kod frizera pokušala da zakaže još početkom decembra.

- Tada mi je frizer rekao da su termini za Novu godinu uveliko popunjeni. U međuvremenu sam tragala dalje, ali to je postalo nemoguća misija - prve slobodne termine nude tek u januaru, posle Srpske nove godine. Nekad se čekalo na lekara, sad na frizera. Pomirila sam se s tim da ću u novu godinu da uđem sa starom frizurom - priča ona.

Prva mušterija zakazala već u oktobru

To potvrđuje i Elma iz salona lepote u novosadskoj Ulici Pavla Papa.

- Termini 31. decembra su nam uveliko popunjeni. Pored frizura koje su veoma tražene, mnogo naših klijenata traži i uslugu šminkanja tako da zaista imamo pune ruke posla. Svake godine moramo da podsećamo redovne klijente da zakažu na vreme kako ne bi ostali bez slobodnog termina. Najbolji dokaz za to je što nam je prva mušterija zakazala još u oktobru, a u novembru su termini bili uveliko popunjeni - navodi sagovornica.

Sa tim se slažu i u beogradskim salonima, gde su novogodišnje gužve postale tradicija.

- Kod nas su godina unazad, tradicionalno, velike gužve u salonu pred Novu godinu. Naše stalne mušterije to dobro znaju, pa dame zakazuju pre svega feniranje za 30. i 31. decembar još tokom novembra. Tako je i sada, ti udarni termini su već popunjeni. A samo malo manje gužve su poslednjih 5-6 dana u staroj godini, kada žene dolaze i na "ozbiljnije zahvate". Interesantno je da poslednjih godina sve češće i muškarci zakazuju mnogo ranije friziranje kako bi "sveži" bili za doček - kaže Ivana iz jednog frizerskog salona na Banovom brdu u Beogradu.

Popularne muške frizure "traže održavanje"

Kako objašnjavaju frizeri, popularne muške frizure koje pre svega praktikuju mlađi muškarci poput "fejda" i "baz kata" zahtevaju češće šišanje jer je reč o kratkim frizurama koje brzo izgube formu.

- Mladići nam dolaze na 15 dana na šišanje. Jednostavno, te frizure koje traže zahtevaju češće održavanje. Oni su i te kako svesni da žele "svežu frizuru" za doček Nove godine, pa su požurili da zakažu termine. Samo oni su nam popunili sve dane pre samog dočeka, već od 29. decembra - priča frizerka Marijana.

Ozbiljna zarada, ali i napor

Prema rečima Arijane koja je od frizerke po tuđim salonima konačno došla do sopstvenog biznisa, ove godine je po prvi put nakon dugogodišnjeg staža odlučila da za Novu godinu i Božić stavi ključ u bravu.

- Odlučila sam da ne radim za praznike po prvi put od kada se bavim ovim poslom. Kada sam radila po tuđim salonima, za praznike bismo bili u nekoj vrsti vanrednog stanja. Radili smo duple smene u danima pred praznike, a za samu Novu godinu i Božić nikada ne bi bili slobodni. Zarada je zaista veća, ali je sve to veoma naporno. Nije gužva samo 31. decembra, već danima pre toga i sve do posle Božića. Iako su svima neradni dani u to vreme, ljudi kao da na to zaborave i svi se sjate baš u tom periodu. Ove godine sam rešila da to izbegnem bez obzira na potencijalnu zaradu - iskrena je ova vlasnica frizerskog salona.

Međutim, ona je među retkima koji se odlučuju na ovakav potez, jer zarada ima svoju prevagu.

Iz salona izlazimo sa bar 50 evra manje Kada govorimo o troškovima koje iziskuje ulepšavanje za novogodišnju noć, za žene su oni ozbiljna stavka u budžetu. Kako smo saznali iz razgovora sa frizerima, kada govorimo o novogodišnjoj noći najtraženija usluga je feniranje, a cena se kreće od 700 do 2.000 dinara. Tu su i frizure koje se kreću od 2.000 dinara za "Holivud lokne" do 6.000 dinara za takozvane svečane frizure. Ipak, neretko se uz to nađe i tretiranje kose kreatinom ili tome slično, što tako "usput" može da košta dodatnih 2.000 do 3.000 dinara. Međutim, ono što zapravo najviše košta jeste usluga profesionalnog šminkanja koja je dostupna uz frizuru u većini salona, a postala je neizostavna stavka za mnoge dame. Cene se ne razlikuju mnogo od salona do salona, a kreću se od 2.000 do 7.000 dinara. Kada je reč o muškarcima, najčešće se njihov trošak svede na šišanje kose koje košta od 500 dinara za klasične muške frizure pa sve do 4.000 dinara uz tretmane za volumen i/ili rast kose.