KOLIKO KOŠTA DA SUROGAT MAJKA RODI DETE U AMERICI? Proces je komplikovan, u startu vam treba 30.000 dolara, a to je TEK POČETAK

Vest da je jedan od naših najlepših vokala, Marija Šerifović, postala majka, odjeknula je poput bombe u javnosti. Ona je dobila sina Maria 2. decembra preko surogat majke u Sjedinjenim Američkim Državama, a evo koliko košta čitav proces.

U jednoj američkoj agenciji za surogat materinstvo navode da se prosečna cena kreće od 130.000 do 160.000 dolara.

"Međunarodno surogat majčinstvo može koštati samo 50.000 dolara u istočnoj Evropi ili Južnoj Americi, ali pronalaženje pouzdane agencije zahteva određena istraživanja i smernice", dodaju.

Prosečni troškovi uključuju: kliničke naknade, surogat nadoknadu, pravne troškove i agencijske naknade. Budući roditelji takođe treba da deo budžeta namene za kompenzaciju donatorima jajnih ćelija i lekove za plodnost, kao i putne troškove (koji nisu uključeni u ove procene), dodaju iz agencije.

"Naknada za surogat majčinstvo će uzeti skoro polovinu ukupnog budžeta. Agencijski i pravni troškovi mogu uzeti još jednu trećinu. Ostatak vašeg budžeta je za kliničke procedure i povezane troškove", navode iz agencije.

Za razliku od drugih zemalja, u Americi skoro ceo "trošak" treba da bude plaćen unapred.

Ovako izgleda cela procedura:

Agencijske naknade

20.000 - 30.000 dolara - Dospeva na početku procesa

Proces surogat majčinstva je komplikovan i dugotrajan. Agencije obavljaju ovu uslugu za parove koji nemaju stručnost ili vremena da sami obavljaju svakodnevne zadatke. Ali usluge agencije dolaze sa visokom cenom.

Surogat uparivanje

12.000 – 20.000 dolara - Dospeva kada zatražite surogat

Pronalaženje kvalifikovanog surogata je najizazovniji i dugotrajniji zadatak na putu surogat majčinstva. Budući roditelji često provode godine tražeći surogat. Kada se jednom pronađe, surogat kandidat i dalje treba niz skupih medicinskih, pravnih i psiholoških procena. Surogat uparivanje vrši profesionalni regruter sa pristupom mreži izvora.

Zakonske takse

8.000 – 10.000 dolara - Dospeva iz dva dela: Po sastavljanju ugovora i u trećem tromesečju

U tipičnom budžetu postoje dve glavne pravne usluge: Prva je izrada i izvršenje ugovora. Drugi je redosled pre rođenja ili posle rođenja. Oba su obavezna po zakonu u većini država.

Kompenzacija za surogat

55.000 – 75.000 dolara - Uplaćuje se u potpunosti po potpisivanju ugovora o surogat majčinstvu

Tipičan surogat u Sjedinjenim Državama zarađuje od 35.000 do 45.000 dolara u mesečnoj plati. Takođe joj se plaća još 5.000 do 10.000 dolara u raznim beneficijama. Surogati sa jedinstvenim ili poželjnim kvalifikacijama mogu biti plaćeni znatno više. Na primer, surogat sa prijateljskim zdravstvenim osiguranjem može zaraditi dodatnih 5.000 dolara osnovne plate. Iskusni surogati, koji su uspešno završili prethodni put surogat majčinstva, mogu da dodaju još 10.000 dolara na njenu platu. Surogati u nekim geografskim oblastima takođe mogu tražiti veću nadoknadu. Ova velika uplata je uravnotežena sa manjim brojem malih plaćanja tokom same trudnoće.

Naknade klinike/IVF i transfer embriona

25.000 – 35.000 dolara - Dospeva prilikom zakazivanja donacija ili IVF ciklusa

"Sveži" ciklus IVF koristi jajne ćelije dobijene direktno od donatora jajnih ćelija (bilo predviđene majke ili donatora treće strane). Sama IVF može koštati do 25.000 dolara, ali lekovi, PGS analiza, transfer embriona i drugi manji troškovi će dodatno povećati cenu. Plaćanja klinike se vrše kada roditelji počnu da rade sa svojom klinikom. Ova naknada plaća donaciju jajnih ćelija, ciklus vantelesne oplodnje i najmanje jedan transfer embriona. Ove procedure bi se mogle desiti odmah nakon provizije. Ponekad roditelji mogu usporiti tempo svojih troškova tako što će ovaj proces razbiti na više koraka u razmaku nekoliko nedelja (ili meseci).

Prenatalna nega i nadzor

5.000 - 10.000 dolara - Plaća se mesečno tokom cele trudnoće

Čim bHCG test potvrdi da je surogat trudna, ona će početi da dobija prenatalnu negu. To će uključivati rutinske posete kancelariji njenom akušeru, mesečne ultrazvučne preglede, razne vitamine i hormonske suplemente i provere koordinatora putovanja vaše agencije. Takođe će početi da prima mesečnu stipendiju, kao i druge beneficije. Plaćanje za prenatalnu negu počinje kada se potvrdi da je surogat trudna (što se dešava oko 3 do 4 nedelje nakon transfera embriona). U zavisnosti od prema sporazumu, zdravstveno osiguranje surogata sada može početi da plaćaju predviđeni roditelji.

Porođaj i povezani troškovi

5.000 - 10.000 dolara - Plaća se osiguranjem ili na licu mesta

Troškove porođaja i sve komplikacije treba da pokrije zdravstveno osiguranje surogata. Međutim, osiguravajuća društva rutinski odbijaju neke naknade i zahtevaju participaciju za druge. Zato ostavite rezervni fond za pokrivanje mogućih troškova isporuke koje osiguranje odbija. Cena porođaja zavisiće od nekoliko faktora, pre svega od toga da li će surogat zahtevati vaginalni ili carski rez. Carski rez je skupa procedura koja zahteva operacionu salu, anesteziju i duži boravak u bolnici. Porođaji carskim rezom čine oko 3 od 10 porođaja.

Birokratija i povratak kući

2.000 – 3.000 dolara - Plaća se iz džepa dok se usluge pružaju

Međunarodni roditelji moraju utvrditi državljanstvo bebe i dobiti pasoš za povratak kući. Proces traje od 3 ili 4 nedelje. DNK testovi su uobičajeni za međunarodne porodice i mogu koštati do 1.000 dolara po testu u SAD. Roditelji iz inostranstva treba da očekuju DNK testove, takse za prijavu, prevode i notarske takse, kao i dodatne putne troškove za posetu od 4 nedelje. Surogat će takođe morati da potpiše dodatne papire, a povremeno će se pojaviti lično u ambasadi roditelja. Surogat obično nastavlja da prima svoje mesečne naknade nakon porođaja kako bi pokrio troškove tokom njenog oporavka.

Programi u inostranstvu mogu uključivati dodatne naknade za pomoć bebinom povratku kući sa roditeljima. Najveći je često DNK test, koji može biti 800 USD ili više. Ako je za proces legalizacije potreban sudski nalog, roditelji mogu očekivati da plate pravne troškove direktno lokalnom advokatu. Dobro vođen paket za vantelesnu oplodnju i surogat majčinstvo će budžetirati za skoro sve: surogat nadoknadu, donaciju jajnih ćelija i sperme, procedure IVF-a, prenatalnu negu i porođaj.

Renomirani programi će takođe uključivati pravnu pomoć za bezbedno dovođenje bebe kući. Naknade za program obično NE uključuju donatore jajnih ćelija, smeštaj u hotelu, avionske karte, pravne procese specifične za zemlju ili vanrednu medicinsku negu za bebu ili surogat. Međutim, renomirani agent će raditi sa vama na izradi kompletnog budžeta koji uključuje sve ove nestandardne troškove surogat majčinstva pre potpisivanja bilo kakvog sporazuma, zaključuju iz agencije.

