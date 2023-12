'JAVLJALI SU MI DA JE U SOMBORU, ČAK I VUKOVARU' Oglasio se otac Milice (21) koja je nađena posle 6 dana potrage: Ne znam kako je završila u Beogradu!

Novosađanka Milica T. (21) pronađena je posle šest dana intenzivne potrage za njom i to u Beogradu, potvrdio je njen otac Vlastimir koji kaže da mu je ćerka dobro ali da ne zna sve detalje oko njenog pronalaska.

- Bivša supruga mi je javila da je Milica konačno pronađena u Beogradu. Ne znamo odakle tamo. Dobijali smo proteklih dana dojave da je viđena na dva mesta u Novom Sadu, pa u Somboru, pa čak i u Vukovaru u Hrvatskoj i eto sada je pronađena u Beogradu. Hvala policiji i svim građanima koji su nam pomogli da je pronađemo - priča nam Vlastimir.

Kako kaže, još ne zna u kakvom je stanju njegova ćerka ali se nada najboljem i da će sa njom biti sve u redu zato što je Milica devojka sa posebnim potrebama i lako je ometena u razvoju.

Podsetimo, Milica je nestala u nedelju oko 20 časova kada je izašla iz bioskopske sale u tržnom centru "Promenada" pre kraja filma koji je otišla da gleda sa bratom i ocem i od tada joj se izgubio svaki trag.

Kako je tada njen otac ispričao, otišli su do bioskopa u "Promenadi" i on je kupio karte za nju i njenog mlađeg brata a dogovorili su se da mu se jave kada se završi film pa da se nađu ispred zato što on ne ide u bioskop.

- Kada se završio film pozvao me je sin i pitao da li je Milica sa mnom zato što je nije video od 20 časova, praktično od kada je počela projekcija jer mu je rekla da ide do toaleta i nije se više vratila - ispričao nam je tada Vlastimir.