Advokat za Pink: Muškarac se protiv pravno uselio u stan, Slavica strahuje za svoju bezbednost! (VIDEO)

Najbitnije je da ugovor bude zaključen kod javnog beležnika, a zaključen je bez da piše pravni osnov sticanja prethodnika, rekao je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, advokat Strahinja Milovanović.

Advokat Milovanović, govorio je o slučajevima prevara, i sticanja milionske imovinske vrednosti pomoću stanova.

Govorio je i o konkretnom slučaju gospođe Slavice, koja je imala ugovor za stan zaključen sa prethodnim vlasnikom sa doživotnim pravom plodouživanja.

- To lice je, verujem, zbog toga što je bio zapečaćen stan, u tom trenutku dobilo informaciju da nije bilo nikoga u domaćinstvu kada je gospođa preminula i na taj način je došlo do informacije o kom se stanu radi - rekao je Milovanović.

Kako kaže, on je skinuo pečat, čime je učinio i krivično delo povrede pečata, on je, dodaje, ušao u stan, zamenio cilindre i nakon toga kada je gospođa Slavica saznala šta se desilo inicirala je postupak.

Slavica Kovačević, rekla je da je uplašena i za svoju sigurnost, kao i za sigurnost svoje porodice.

- Ja sam predala zahtev za taj stan, nakon čega je izvesni Aleksandar došao da više i da preti i da traži da povučem zahtev za upis stana - rekla je Kovačević.

Kako kaže, ona je trenutno vlasnik stana, dok on bespravno živi tamo i neće da izađe iz njega.

- On je navodno u stan uselio i svoju majku. Međutim, on želi njega da proda - ističe Milovanović.

Milovanović je rekao da je najbitnije da je ugovor koji je zaključen kod javnog beležnika, zaključen je bez da piše pravni osnov sticanja prethodnika.

- Na svakom ugovoru kada je reč o kupoprodaji treba da stoji na osnovu čega je prethodni vlasnik stekao nepokretnost.

- Pravni osnov pokazuje da u arhivi ne postoji ugovor na osnovu kojeg je prethodnik to uradio. Oni falsifikuju papire za stanove. Taj stan bi trebalo da pripadni Srbiji, pošto nema naslednika. I on je bio zapečaćen od strane policije, a ko mu je dao podatke šta se tamo dešava to će istraga utvrditi - rekao je Milivojević.

Slavica je istakla da je najstrašnije što je taj čovek pretukao ispred njene kuće.

- Kada sam otvorila kapiju, čula sam uvrede, nakon čega me je povukao za kosu i zavrnuo ruku. Još uvek sam u šoku i strahu - rekla je Kovačević.

Autor: