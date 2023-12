DA LI ĆE SNEG OKOVATI SRBIJU DO KRAJA GODINE? Meteorolog Đurić objavio najnoviju prognozu: Jutros -11, a evo KAKVO NAS VREME ČEKA

Pod uticajem snažnog anticiklona, u Srbiji je došlo do potpune stabilizacije vremena, a stabilno vreme očekuje se i u narednom periodu, ali i toplije.

Ovog jutra i prepodneva u Srbiji se beleže veoma visoke vrednosti vazdušnog pritiska, čak i iznad 1040 milibara. Vedro vreme išlo je u prilog jačem izračivanju vremena, pa se jutros temperatura spustila na -5 stepeni, u Beogradu na -1 stepen, a na Kopaoniku i do -11 stepeni. Na istoku i jugoistoku Srbije jutros je bilo malo toplije, uz temperature od 0 do 2 stepena.

U Srbiji danas sunčano i toplije u odnosu na prethodne dane, ali i dalje prohladno. Maksimalna temperatura biće od 4 do 8, u Beogradu do 7 stepeni.

Narednih dana jutra vedra i hladna, u većini predela i uz mraz, a u mnogim predelima i uz maglu. Tokom dana biće sunčano i toplije. U pojedinim predelima magla će se zadržati veći deo dana, uglavnom u Vojvodini, u nizijama, dolinama i kotlinama.

Maksimalna temperatura narednih dana u većini predela biće iznad 10 stepeni, a najtoplije će biti na zapadu Srbije, temperatura i do 15-16 stepeni. Najtoplije će biti za Svetog Nikolu.

Ipak, u predelima sa maglom biće hladnije, temperatura oko 5 stepeni.

U četvrtak se očekuje više oblačnosti i pad temperature vazduha, ali se ne očekuje značajnije zahlađenje sa padavinama.

Narednog vikenda ponovo sledi otopljenje, oko 24-25. decembra temperatura i do 15 stepeni.

Ima li snega na vidiku?

Tokom poslednje sedmice decembra očekuje se postepeni pad temperature vazduha, tako da bi u danima pred Novu godinu ujutro bilo slabog mraza, a tokom dana temperature bi bile od 4 do 8 stepeni.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 3 do 7 stepeni, one će narednih dana biti više ponegde i za sedam-osam stepeni, da bi potom bile u padu, pa ponovo u porastu, a na samom kraju godine temperature bi bile u skladu sa kalendarom.

Prema trenutnim prognozama, bar do pred sam kraj ove godine nema na vidiku da se očekuje pravo zimsko zahlađenje sa snegom.

Kada je reč o planinama, trenutno ima 20-30 centimetara snega, lokalno i više, ali se u narednom periodu očekuje značajnije smanjenje pokrivača. Nažalost, u narednom periodu ni na planinama se ne očekuju značajnije snežne padavine.