UPALJEN METEOALARM! Objavljena vremenska prognoza za Nikoljdan - vraćaju se prolećne temperature, ali...

Svetog Nikolu slavi najviše ljudi u Srbiji, pa se zbog toga celokupno stanovništvo interesuje kakvo će vreme biti 19. decembra.

Ivan Ristić, meteorolog, najavio je pravo vremensko iznenađenje tokom naredne nedelje. Nakon kišovitog kraja nedelje i hladnog vikenda, čeka nas porast temperature, koja će biti bliža prolećnom nego zimskom vremenu.

- Opet ide otopljenje, opet stiže proleće od ponedeljka. U utorak modeli već daju da će temperature biti opet preko 10 stepeni, za Svetog Nikolu vremenska prognoza opet ide do 12, 13, 14 stepeni. Ovaj topliji period trajaće do 25, 26. decembra, dakle skoro do Nove godine. Temperature će biti povremeno između 5 i 10, povremeno između 10 i 15 stepeni. Više će biti toplije decembarske temperature, bliže prolećnim temperaturama, nego zimskim - kaže Ivan Ristić, meteorolog.

Kako je istakao, od četvrtka se očekuje i solidna količina snega na Kopaoniku, a nada se i hladnijem talasu od 25. decembra.

Najhladnije će u utorak za Nikoljdan biti u Kraljevu sa -3 stepena ujutru, a najtoplije u Negotinu sa čak +17 stepeni preko dana. U Beogradu će minimalna dnevna biti 3, a maksimalna 13, u Kragujevcu minimalna -1, a maksimalna 14.

Na snazi žuti meteoalarm

Na Nikoljdan će, kako navodi RHMZ, na snazi biti žuti meteoalarm u celoj Vojvodini, Pomoravlju, Kosmetu i južnim delovima Srbije.

Navode da to znači da vreme može biti opasno, a vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti na koje može da utiče promena vremenskih uslova.

Na sajtu RHMZ je objavljena i biometeorološka prognoza za slavu koju obeležava najviše građana Srbije. Vreme će pogodovati hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savetuje osobama sa srčanim tegobama, a u jutarnjim satima pojačane tegobe mogu osetiti i astmatičari. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.

Magla u kotlinama

Anticiklon koji se stvara donosi maglu, postoje uslovi i za slabiji vetar, ali ledene kiše neće biti.

- Pojava magle je moguća, ledene kiše nema. Ide i suvlji period. Do petka, subote i nedelje bićemo i bez kiše. Čudno je neko vreme. Ovaj azorski anticiklon koji se stvara je više prolećni - kaže Ivan Ristić.

U petak +16 stepeni

Početkom sledeće sedmice biće pretežno suvo i toplije, samo ponegde u kotlinama može biti duže pojave magle. Dnevna maksimalna temperatura će biti uglavnom od +5 do +14 stepeni Celzijusa, što je znatno iznad poseka za ovaj deo godine.

Vetar će biti prvo slab, a od srede i umeren zapadni i jugozapadni. Najtoplije će biti u naredni petak, lokalno temperatura može da dostigne i oko +16 stepeni Celzijusa.

