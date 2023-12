SVETI NIKOLA I POTRESNA PRIČA O TRI ĆERKE: Kako je veliki čudotvorac porodicu spasao od STRAŠNOG ZLA

Danas mnogi Srbi proslavljaju Svetog Nikolu, a u našem narodu postoji izreka da "pola Srba slavi, druga polovina ide na slavu".

Nikola je bio sin jedinac znamenitih i bogatih roditelja Teofana i None. Rodio se u maloazijskoj oblasti Likiji, u gradu Patari oko 270. godine. Odmah po rođenju u svetom Nikoli se, kako svedoči predanje, mogao prepoznati budući čudotvorac jer je prilikom krštenja mogao da stoji sam na nogama bez ičije pomoći. Pri krštenju je dobio ime Nikolaj, što znači pobeditelj naroda.

Duhovnom životu poučavao ga je stric Nikolaj, episkop patarski. Zajedno su se zamonašili u manastiru Novi Sion. Nakon smrti roditelja, prodao je celo imanje i novac je razdelio sirotinji. Neko vreme je bio sveštenik u rodnom gradu, a potom se povukao u samoću. Hrišćani veruju da mu se javio glas Gospodnji i rekao mu: „Nikolaje, pođi u narod na podvig ako želiš biti od mene uvenčan".

Tada je napustio pustinjački život i otišao u narod. Izabran je za arhiepiskopa grada Mira u Likiji (oblast današnje Turske). Tokom vladavine careva Dioklecijana i Maksimilijana, u vreme gonjenja i mučenja hrišćana bio je zatvoren u tamnicu, ali ni tu nije prestajao da propoveda i širi hrišćanstvo. Prisustvovao je Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, ali zbog toga što je udario aleksandrijskog sveštenika Arija, optuženog za jeres, udaljen je sa sabora i zabranjeno mu je dalje prisustvo. U hrišćanskoj tradiciji se spominje da su mu odobrili ponovno prisustvo na saboru tek kada se preko izabranih arhijereja javio glas Isusa Hrista i Presvete Bogorodice, da je učinjena velika nepravda prema svetom Nikolaju.

O njegovim milosrdnim delima zapisane su mnoge priče, a među njima i priča o tri ćerke.

Priča o tri ćerke

U Patari je živeo ugledan i imućan čovek, sa tri veoma lepe kćeri. Njega zadesi nevolja da izgubi sve svoje bogatstvo i naglo osiromaši. U očajanju i bedi, nemajući šta da jede ni šta da odene, čovek odluči da svoju kuću pretvori u bludilište, a svoje kćeri u bludnice. Čuvši za krajnju bedu tog čoveka i njegovu zlu nameru, sveti Nikola reši da mu pomogne. Poštujući reči jevanđeoske da milostinju ne treba činiti pred ljudima koliko zbog reklame, toliko i radi želje da ne postidi čoveka koji iz velikog bogatstva zapade u bedu, sveti Nikola odluči da mu tajno pruži pomoć. Jedne noći uze sveti Nikola veliku kesu zlata i neprimetno je ubaci kroz prozorčić u kuću nesrećnog oca. Našavši sutradan kesu sa zlatnicima, presrećan i zadivljen, a ne mogavši da objasni otkuda ona tu, čovek ovo neočekivano dobročinstvo pripisa Božjem proviđenju. Hvaleći Gospoda, on odluči da sve zlato koje je dobio da u miraz svojoj najstarijoj kćeri. Uskoro se ona srećno udade, a sveti Nikola, čuvši da je ubogi čovek postupio po njegovoj želji i zakonitim brakom sačuvao kćer od greha, odluči da istu milost učini i drugoj kćeri. I ne prođe mnogo vremena, a otac na isti način udade i drugu kćer. Uzdajući se u Boga i u čvrstoj nadi da će on zbrinuti i treću kćer, čovek reši da sazna koga to tajnog dobrotvora Bog šalje sa zlatom. Jedne noći, bdeći kraj prozorčića, čovek začu zveket ubačenog novca i potrčavši za nepoznatim, prepoznade u njemu svima znanog svetitelja i izbavitelja. Presrećni otac pade k njegovim nogama, poče ih celivati i kazivati reči hvale, ali sveti Nikola ga podiže sa zemlje i zakle da, dok je živ, nikome ne kaže šta je s njim bilo.