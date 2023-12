'IZBEGNITE PREJEDANJE ZA SVETOG NIKOLU' Dr Stanković: Ključ je u umerenosti, a svako prejedanje je potencijalni okidač za dijabetes (VIDEO)

Pravoslavni vernici danas slave Svetog Nikolu, najmasovniju slavu gde se kaže da pola Srbije slavi, a druga polovina ide na slavu. Postoji li način da odolimo bogatoj trpezi i zašto je zdravije da izbegnemo prejedanje u Novom jutru objasnila je prof. dr Veroslava Stanković, specijalista ishrane zdravih i bolesnih.

Na Nikoljdan na trpezi je uvek obilje hrane i pića, ali bez obzira što je u pitanju posna slava, uvek postoji opasnost od prejedanja, pa tako možemo za jedan obrok uneti i do čak 5000 kilokalorija:

- To je šok za organizam i ako krenemo od predjela do kolača, uz pića i sokove, sigurno može da se unese bar 4000 kilikalorija. Bez obzira što je posna hrana u pitanju sve je to ekstra kalorično, zato moramo da budemo umereni. Čak i ako uzmemo od svega po malo opet će to biti teško za stomak- rekla je dr Stanković.

Statistika kaže da tokom praznika svaka četvrta osoba ima problem sa varenjem:

- Post je i ima dosta dijetnih vlakana i svako ko je ušao nepripremljen u post ima problem sa varenjem, to je nadutost, to su gasovi, bolovi u stomaku, na taj način ko nije postio i krene da koristi tu prazničnu trpezu itekako će imati problem- dodala je ona.

Ono što je dodatni problem je i to što samo jedan dan konzumiranja veće količine hrane može da dovede do povećanog rizika od pojave dijabetesa.

- Ovakva hrana je bogata ugljenim hidratima, odnosno skrobom, pa dovodi do naglog porasta glikemije, pankreas odreaguje tako što će više lučiti insulin, a ako se to češće ponavlja onda dolazi do pojave dijabetesa- rekla je dr Stanković.