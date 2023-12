ZEMLJOTRES POGODIO JUG SRBIJE: Evo gde se osetilo podrhtavanje, treslo se tlo i u Severnoj Makedoniji

Zemljotres jačine 2,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je jug Srbije.

Naime, potres se osetio nešto pre deset časova prema merenju, a i kako su naveli žitelji pograničnog dela između Srbije i Severne Makedonije.

Kako je preneo EMSC na svom zvaničnom nalogu, do zemljotresa jačine 2,2 stepena Rihterove skale došlo je u periodu 09:54, i to u delu granice između Srbije i Severne Makedonije.

#Earthquake (#земјотрес) possibly felt 16 sec ago in #RepublicofNorthMacedonia.

