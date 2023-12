Objava presude Bojičić Stefan protiv portala Pink.rs

Objavljujemo izreku presude P3 434/22 po tužbi Bojičić Stefana protiv portala Pink.rs i i Gorana Gmitrića.

Tekst PRESUDE prenosimo u celosti:

DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Stefana Bojčića pa se obavezuju tuženi Pink media group doo i Goran Gmitrić - odgovorni urediik internet portala Pink.rs, da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda isplate iznos od 50.000,00 dinara, sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja 01.06.2023. godine pa do isplate, a sve u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka presude pod pretnjom posledica prinudnog izvršenja.

DELIMIČNO SE ODBIJA tužbeni zahtev tužioca Stefana Bojčića kojim je tražio da se obavežu tuženi Pink media group doo Beograd i Goran Gmitrić - odgovorni urednik internet portala Pink.rs, da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos preko dosuđenog iznosa u stavu prvom izreke presude od 50.000,00 dinara, a do traženog iznosa od 200.000,00 dinara, odnosno za iznos od 150.000,00 dinara, a sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja 01.06.2023. godine pa do isplate, kao neosnovan.

USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Stefana Bojčića pa se obavezuje drugotuženi Goran Gmitrić - odgovorni urednik internet portala Pink.rs da objavi izreku ove presude, bez komentara i odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju - na internet portalu Pink.rs od dana pravosnažnosti ove presude.

USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Stefana Bojčića pa se obavezuje drugotuženi Goran Gmitrić - odgovorni urednik internet portala Pink.rs da vest pod nazivom: "Ovako SSP poštuje izborni proces: Ispred škole u Beogradu napravili haos! Sve rade po Đilasovskom tajkunskom nalogu!", od dana 03.04.2022. godine ukloni sa zvaničnog internet portala medija Pink.rs, a sve u roku od 8 dana od od dana prijema pisanog otpravka presude pod pretnjom posledica prinudnog izvršenja.

OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu na ime naknade troškove parnčnog postupka solidarno isplate iznos od 56.700,00 dinara, a sve u roku od 8 dana od dana prijema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja i sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana sticanja uslova za izvršnost odluke pa do isplate.

Obrazloženje

Tužilac je dana 16.08.2022. godine podneo tužbu sudu protiv tuženih, radi naknade štete u kojoj je naveo da su na internet portalu Pink.rs na dan izbora za narode poslanike i izbora predsednika Republike 03.04.2022. godine, tuženi objavili vest pod nazivom "Ovako SSP poštuje izborni proces: Ispred škole u Beogradu napravili haos! Sve rade po Đilasovskom tajkunskom nalogu!". U navedenom tekstu tužilac je označen da je "po 'Đilasovom tajkunskom nalogu" navodno bacio propagandni materijal Stranke slobode i pravde na rastojanju manjem od 50 metara od biračkog mesta u školi Dositej Obradović u Beogradu, sa kolekcijom slika i snimaka objavljenih na portalu na kojima se između ostalog vide razbacani flajeri koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije, a takođe se nakratko vidi i u postavljenim video snimcima u tekstu članka, čime su prvotuženi i drugotuženi izneli notorne neistine, koje su grubo povredile čast i ugled tužioca. Naime, u tekstu (počev od naslova) se najpre navodi da Stranka slobode i pravde ne poštuje izborni proces, a da to rade po "Đilasovom tajkunskom nalogu", pojašnjava da je "ekipa Stranke slobode i pravde" usred glasanja bacila propagandni materijal svoje koalicije na udaljenosti manjoj od 50 metara od glasačkog mesta, te da se to desilo ispred škole Dositej Obradović u Beogradu. Navodi se i da je među prisutnima bio tužilac, kao član Gradske izborne komisije ispred Stranke slobode i pravde, kao i Ivan Mandić, kandndat za narodnog poslanika, koji predstavlja Stranku slobode i pravde, odnosno njih dvojica su jedini navedeni predstavnici "Đilasove tajkunske ekipe". Na osnovu navedenog čitalac jasno zaključuje da je poruka ovog članka da tužilac krši izborna pravila, razbacujući propagandni materijal ispred biračkog mesta. Istakao je i da je događaj u testu izmišljen u celosti, te da su pogrešili grad u kojem je slika načinjena jer se radi o Kruševcu. Takođe, isticanjem činjenice da je tužilac član Gradske izborne komisije, upućuje čitaoca na zaključak da tužilac čini neko krivično delo protiv službene dužnosti, kao član državnog organa koji sprovodi izbore. Ovakva karakterizacija tužioca ima očiglednu malicioznu nameru da naruši čast i ugled koji tužilac uživa, a zbog čega isti trpi duševne bolove jakog intenziteta, te ovakav tekst utiče na kredibilitet i poverenje koje tužilac ima od strane svojih poslovnih partnera. Naime, tužilac je potpredsednik gradskog odbora Stranke slobode i pravde u Kruševcu, a na proteklim parlamentarnim i predsedničkim izborima je bio član Gradske izborne komisije grada Kruševca, a pored toga se bavi privatnim poslom, a uz to je u svom grdu prepoznat kao borac za demokratske vrednosti i ljudska prava, te ga građani smatraju za velikog pobornika slobodnih i poštenih izbora. Troškove je tražio i iste opredelio.