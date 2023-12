SKANDALOZNO! SRBIN NAPRAVIO HAOS NA MREŽAMA: Zatražio pravni savet kako da iseli AUTISTIČNU DECU iz zgrade

U ludom vremenu u kom živimo, reklo bi se da nas ništa više ne može iznenaditi. Da nažalost nije tako, govori činjenica da se na jednoj fejsbuk grupi ,,Besplatna pravna pomoć - Pravni centar Niš" pojavilo, najblaže rečeno, sramno pitanje ,,kako se pravnim putem rešiti autistične komšijske dece".

Naime, anonimni član ove grupe, postavio je sledeće pitanje:

- U zgradi u kojoj živimo ispod mene su autistična deca i bukvalno nemamo mir 24/7. Da li znate možda na koji način da se reši, s obzirom da je žena koja je došla u stan i dovela decu već par puta obećala kako će se problem rešiti? Shvatam da su deca bolesna, ali nije u redu da u 2,3 ujutru neko u radijatore udara i da u vreme dnevnog odmora očekujem tako jake udarce od kojih vibrira zgrada. Šta je sledeći korak, da uzmu hilti bušilicu i da buše podove i plafone - glasila je ova sramna objava uz objašnjenje ,,da je moje dete takvo, ne bih iznajmio stan da se cela dijagonala se trese od mene, nego bih u nekom selu kupio kuću sa dvorištem ."

Ljudi iskazali nezadovoljstvo pitanjem

S obzirom da je ovo pitanje u grupi izazvalo brojne reakcije, iako zvuči neverovatno bilo je i onih koji su se ,,žalili da imaju sličan problem".

- Ja živim ispod stana porodice sa autističnim detetom. Sedamnaest godina. Apsolutno razumem i porodicu sa takvim detetom, a i komšiju koji nema mira...To svakog božjeg dana sedamnaest godina pokazivanje duše. Volela bih da budete mesec dana u opisanoj situaciji, pa da pričamo nakon toga - napisala je Ivana Kostadinović Tomićević.

Naravno, bilo je tu pregršt komentara ljudi, koji su se zgrožavali jer postoji osoba koja ovakvo pitanje uopšte može da postavi.

- Deca imaju autizam, nisu kriva, kupi čepiće za uši, neće oni sigurno to dugo, a i majka bi odmorila , milsiš da je to lako? A komunalci mislim da ti neće pomoći, jer su deca bolesna, misliš da zakon nikog ne štiti, samo tebe, malo sutra. Tebi pomoći nema, anonimni ološe i verovatno komunisto, jer verovatno dok nisu bila ta deca, smetalo ti je nešto drugo. Sramota, zamisli da si u njenoj koži, ja sam majka autističnog deteta, ako ništa drugo, bar imaj dušu, za razliku od mnogih drugih na svetu - glasio je jedan od komentara.

Ljudi moraju da imaju razumevanja

Nevena Petrović Jojić, predsednik UO Autizam Srbija u razgovoru za portal "Srpski telegraf" kaže da koliko god se pričalo o autizmu i dalje postoje ljudi koji nisu spremni da prihvate različitost.

- Takvi ljudi očigledno previše zanačaja pridaju samima sebi. Ne razmišljaju o tome kako je tim porodicama, tim roditeljima. Iako zaista mogu da kažem da dobrim delom nailazimo na razumevanje komšija i ljudi iz okoline, uvek se pojave oni pojedinci kojima smeta. Neretko se dogodi da zovu i policiju, oni dođu, utvrde da postoji dete sa smetnjama u razvoju, onda to ide do službe za Socijalni rad, i znate, na roditelji sve to prolaze. Na sav stres koji imaju, još i to. Zaista smatram da je to dodatna otežavajuća okolnost za sve nas. Ne znam šta bih drugo rekla, prokomentarisala, osim što bih ponovo apelovala na ljude, da ukoliko mogu, imaju malo više razumevanja - istakla je ona na kraju.

U komentarima je nastala prava drama povodom sramnog zahteva korisnika Fejsbuka, te su se nizali komentari, bilo je i dobronamernih saveta, ali je bilo i onih komentara koji su žestoko osudili ovaj zahtev i čoveka koji je tražio isti.

