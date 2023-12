U PETAK STIŽE VREMENSKI PREOKRET: Na planinama je danas bilo toplije nego u gradovima, a evo kakva je PROGNOZA ZA SUTRA

Srbija je pod uticajem snažnog anticiklona, uz stabilno i suvo vreme. Vreme u Srbiji i danas je pod uticajem visokog vazdušnog pritiska, pa se stabilno vreme i dalje nastavlja.

Inače, visok vazdušni pritisak i slabo strujanje vazduha, idealni su uslovi za nastanak magle, ali i za nastanak temperaturne invezije. U Srbiji je jutros bilo vedro i hladno, uz mraz i temperature ispod 0°C, a u mnogim predelima bilo je i magle. I dok su skoro svi predeli jutros bili u minusu, jedino je na višim planinama bilo toplije, pa je tako jedino Kopaonik bio u plusu, a temperatura je bila 0,4°C.

Slično vreme i nastavlja se i danas. U većini predela preovladava sunčano i toplo, u nižim predelima, uglavnom u Vojvodini i i kotlinama zapadne Srbije sa maglom, uz hladno vreme, dok je vedro i najtoplije na planinama. Trenutne temperature u Vojvodini se kreću od 5 do 10°C, u većem delu Srbije je od 10 do 15°C, u Beogradu je 12°C. Tokom prepodneva najtopliji u Srbiji bio je Kopaonik sa 12°C i istok Srbije sa 15°C, dok je trenutna temperatura u Negotinu čak 18°C. Istovremeno, najhladnije je u kotlinama na zapadu Srbije, pa tako Požega meri -1°C, a Zlatibor 8°C. U Sjenici je trenutno 1°C.

Razlog ovakve situacije da su planine toplije od nižih predela je temperaturna inverzija. Temperaturna inverzija je prirodna pojava da temperatura vazduha u tokom sloju raste sa porastom visine, dok u normalnim okolnostima opada. U tom sloju rasta često se javlja i magla, a vazduh je veoma zagađen. Strujanje vazduha je veoma slabo, pritisak visok, a atmosfera se ponaša kao "poklopac" i nema jačeg strujanja da rastera zagađujuće čestice i pročisti vazduh. Istovremeno, u brdsko-planinskim predelima je vazduh tokom ove situacije veoma čist, a vreme idealno za boravak u prirodi. Temperaturna invezija u našem području karakteristična pojava je u ovom i u zimskom, odnosno hladnom delu godine, objašnjava Đorđe Đurić..

Maksimalna temperatura biće danas do 17°C, a najtopliji deo Srbije biće istični. U ostalim predelima Srbije temperature će biti od 10 do 15°C, u Beogradu do 14°C. U predelima sa maglom biće hladnije, temperatura od 5 do 10°C, u kotlinama zapadne Srbije još hladnije. Ovakva pojava očekuje se i tokom srede, ali več od četvrtka promena vremena. Snežnog pokrivača ima samo na višim planinama, pa tako Kopaonik meri 25 centimetara, ali sledi naglo smanjenje narednih dana.

U petak će Srbija biti pod uticajem ekstremno snažnog ciklona sa severa ciklona, uz kišu i vrlo vetrovito vreme, na planinama sa snegom, a ovako vreme "razbiće" temperaturnu inverziju i pročisiti vazduh, a vazdušni pritisak biće znatno ispod normale. Ipak, od vikenda se očekuje otopljenje, a početkom sledeće sedmice temperatura će biti i do 15°C. Do kraja godine prema trenutnim prognozama nema onog pravog zimskog zahlađenja sa snegom.

