Roditelji su mu umrli, a onda je pronašao CEDULJICU: Srbinu porodični prijatelj napravio PAKAO OD ŽIVOTA

Neimenovani Srbin podelio je unutar foruma "Redit" svoju muku, gde je i zapitao ostale korisnike šta može pravno da uradi povodom duga. Naime, kako je naveo, nakon smrti oca i majke u dva meseca, na njega je palo da se stara o bratu koji je bipolaran, kao i tetki koja boluje od shizofrenije. Na sve to, saznao je da porodični prijatelj duguje njegovoj porodici skoro 40.000 evra, a kada je pokušao da svoj novac povrati, doživeo je laži, manipulacije, pa čak i novo uzimanje novca preko njegovog brata:

"Već duže planiram ovu objavu, brišem i pišem iz razloga koje ću da navedem u tekstu za koji se nadam da će neko imati volje da pročita.

Lagao me u oči

Pre 2 godine otac i majka su mi preminuli u toku od 2 meseca. Nalazim papirić na kojem stoji ime našeg "najbližeg prijatelja" i dug od 37195 evra (upisani su datumi sa iznosima kada mu je davao novac od 2008-2018 god.). Tada kreće pakao u mom životu. Kao da nije dovoljno sve što se desilo, u nasleđe dobijam dug, bipolarnog rođenog brata i tetku koja boluje od šizofrenije. Svakako razlog zbog kojeg pišem je Prijatelj. Pričamo o osobi koja nam je bila više od bilo kog rođaka/prijatelja, kao i njegovi roditelji. On ne živi već nekoliko godina u mom gradu, prodao je kuću zbog dugova i preselio se. Nije pozvao ili došao ni na sahranu mojih roditelja.

Kad sam našao papirić, skupio sam snage i pozvao ga da zna da znam da je dužan mojim roditeljima i da dođe da se dogovorimo kako ćemo da rešimo problem. Suzdržao sam se da mu ništa ne uradim kada mi je ušao u kuću. On je tad izlupao neku cifru od 5000 evra mesečno (imao je apartmane koje je izdavao). Znao sam da je to glupost i rekao sam mu da neću trzanje jer mi to najmanje treba u životu. Dao sam mu vremena da skupi pare i da isplaćuje u etapama. Sve je to pogaženo i do sad nije vratio ni evro. Kao da sve to nije dovoljno, već mi je od brata uzimao pare (kao da detetu uzimate lizalicu).

Kada se to prvi put desilo, stavio sam brata u kola i išao mu na kuću da bratu "dokažem" da je prevarant (obećao mu je da će da mu daje deo rente od apartmana) i da mu povratim te pare tako što sam mu pretio u rekao da mi je to novac za spomenik roditeljima. On mu je to vratio i rekao mom bratu da mu se kao više ne obraća u životu. Kažem kao, zato što su oni nastavili da se druže, čuju telefonom meni iza leđa. Brat me je izdao. Živeo je tad sa mnom, video kako se mučim sa ovim i sve to radio. Tetka koju sam pomenuo je takođe umrla. Odrekao sam se novca od nasledstva u njegovo ime. Cifra je bila 10.000 evra. Nisam znao iznos kada sam se odricao - koja god cifra da je bila on bi to dobio. Razlog je zato što tetka nije ni pozvala ni došla kada su mi roditelji preminuli (to je rođena sestra moje majke), a i zato što on nije nije imao ni za kafu. On mu je dao i deo od tih para i onda je došao kod mene da mu povratim taj novac.

Dug može da zastari?

Advokat mi je rekao da dug koji je nastao pre više od 10 godina zastareva i da ću imati troškove više od 200.000 dinara ako bih ga tužio na gorepomenuti iznos. On ne živi u kući koju poseduje, iselio se na proleće ove godine i rekao da će da je proda i tako da podmiri dug. Bukvalno sam ga tad našao u kući blizu njegove gde iznajmljuje sobu. Nije prodao do sad, zato što već meseca slušam o priču o policajcu kom je on obećao kuću i koji treba da isplati novac. Radi se navodno o čoveku koji je njemu "završao neke poslove" i zato ga drži u šaci. Ta kuća je i dalje prazna i niko ne živi u njoj. Ne znam gde on trenutno živi, ali iz nekog razloga ne menja svoj broj telefona duže vreme (iako je promenio 4-5 do sad). Podaci o njegovoj firmi su javno dostupni (ugašena je i pod dugom), imam snimke naših razgovora, ali advokat mi kaže da jedino sudski izvršitelj može da vidi šta on sve ima na svoje ime i koji bih ja bio po redu za naplatu. Isto tako može da mi pobija dug i kada sve to uzmemo u obzir, nadam se da me razumete zašto ta opcija nije idealna. Ali, makar je opcija.

Ja ne radim skoro godinu dana. Najlakše mi je opišem to kao imploziju. Već skoro 18 godina imam zdravstvene probleme i plaćao sam i plaćam terapiju/testove itd. Imao sam dobru platu dok sam radio u bivšoj firmi i sve sam to pokrivao. Kada sam izašao iz firme, pokrenuo sam posao sa svojim bivšim kolegom i to je krenulo uzlaznom putanjom. Morao sam da izađem, zato što nisam u stanju bio da obavljam svoj posao (da ne objašnjavam svoj simptome). Trošim svoje poslednje pare. Boli što sam zaglavljen u životu, u svoja 4 zida. Izlazim samo na trening kada telo dozvoli i to je to. Porodica se raspala (nemam svoju) i nikad neću moći da oprostim svim ovim ljudima (posebno Prijatelju) zato što mi nisu dali priliku ni da ožalim svoje roditelje kako treba.

