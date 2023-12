MOŽE LI SE PREDVIDETI DALJI TOK ERUPCIJE VULKANA NA ISLADNU! Vulkanolog za Pink do detalja objasnio šta sledi - ima više opcija, jedna je POSEBNO OPASNA (VIDEO)

Vulkanska erupcija na Islandu nastavlja da se širi, vatrena pukotina dugačka je četiri kilometra, a na svakih sat vremena stručnjaci procenjuju situaciju. Pitanje je da li će raseljenih 4.000 stanovnika moći da se vrate u taj deo Islanda kada prođe opasnost.

Vulkanolog prof. dr Dragan Milovanović sa Rudarsko-geološkog fakulteta je za Pink kaže da je zemljotres bio predigra, odnosno erupciju su inicirali zemljotresi manjeg intenziteta.

- Sada je pitanje koliko je taj magmatski rezervoar, odakle lava izlazi, a on je nekih 10 do 15 kilometara ispod. Pozitivna je činjenica da ta lava nema vodu i nije bila u kontaktu sa ledom jer u tom slučaju visoka temperatura bi napravila veliku prašinu, raspršila lavu i stvorila oblak koji bi imao 110 -115 kilometara, a to bi onemogućilo i avio saobraćaj - istakao je Milovanović.

Ukazao je na veoma veliki intenzitet izlivanja lave.

- Slična je priča bila na Tenerifama, samo je pitanje koja će površina biti pokrivena lavom. Prati se njen tok i pokušava se preusmeravanje - hlađenjem vodom ili postavljanjem velikih prepreka - dodao je Milovanović.

Kako je istakao, erupcija se neće zaustavi dok se taj deo rezervoara dovoljno ne isprazni i taj pritisak se ne izjednači.

- Dok se izliva, prilikom hlađenja stvara se čep. Neće valjati ako se taj čep usled pritiska rasprši - rekao je Milovanović.

Autor: