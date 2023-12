30 GODINA PINK RADIJA! Oni su zaslužni što je frekvencija 91,3 najslušanija - A OVO JE RECEPT ZA VIŠEDECENIJSKI USPEH! (VIDEO)

Pink radio 24. decembra slavi 30 godina od osnivanja. DJ Đuka muzički urednik, rekao je da je Pink radio u muzičkom smislu najbliži slušaocima, što smatra da je glavni adut za to što je već decenijama najslušaniji.

DJ Đuka kaže da smatra da je Pink radio najbliži slušaocima po promeni muzičkih pravaca, jer, kako ističe, kada god se u narodu nešto dešavalo oni su bili tu da to primete i importuju u program.

- Možda čak i da nametnemo neke stvari za koje smo smatrali da će biti hit, i koje su to i postale - kaže DJ Đuka.

Sead Seki Jonuzović, tonac i organizator, rekao je da je 24. decembra zvanično 30 godina od osnivanja Pink radija, da je on od početka deo ekipe, a da ja DJ Đuka najbolji urednik koga su imali.

- On je posvećen tome, 24 sata. Svaku pesmu preslušava, a ono što mi se sviđa kod njega, jeste to da iako se njemu nešto ne dopada, a narod traži, on će da ispoštuje slušaoce i da im pusti - rekao je Jonuzović.

Kako kaže, DJ Đuka ima taj talenat da čuje šta je to što će biti hit, kako dodaje, on to oseti.

DJ Đuka je rekao da je njegova sreća i sreća firme što je on stalno na terenu, što je potvrdio i Seki, i sluša šta se dešava i po drugim radio stanicama.

- Kada slušam nespojive žanrove i kada neka radio stanica pušta takve pesme, ja smatram da to udaljava slušaoce. Uvek volim da se posavetujem i sa starijim kolegama. Takođe, pratimo i ono što narod zaista hoće da čuje - rekao je DJ Đuka.

On je rekao da je postalo popularno da se radio sluša u kolima, ali da imaju i tu sreću da ih ljudi slušaju i kod kuće.

- Spremili smo program sa hitovima i za praznike koji će biti sigurno jako slušani - rekao je DJ Đuka.

Jonuzović je rekao je da puno voditelja prošlo kroz Radio Pink. Dodaje da su srećni i zadovoljni i da će se truditi i da na dalje budu jednako uspešni.

