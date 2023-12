Orkanska oluja zahvata ovaj deo Evrope i donosi olujni vetar i sneg: Otkrivamo šta se očekuje u Srbiji

U Srbiji će danas biti više oblaka i nešto hladnije u odnosu na prethodne dane, maksimalna temperatura biće od 8 do 14°C.

Nastavlja se natprosečno toplo vreme za ovo doba godine, a jučerašnje temperature bile su prolećne, skoro i do 20°C. Stabilno vreme nastaviće se i danas, ali nagli pad vazudšnog pritiska biće uvod u jaču promenu vremena koja se očekuje u petak.

Severnu Evropu narednih dana direktono će pogoditi veoma snažan ciklon sa Norveškog mora. On će svojim centrom prelaziti preko južnih predela Norveške i Švedske, a potom će dodatno ojačati nad južnim delom Baltičkog mora, uz orkanske vetrove i obilni sneg. Ovaj veoma snažan i dubok ciklon pogodiće područje severne, centralne i istočne Evrope, a doneće obilne padavine i olujne vetrove od Alpa na zapadu do Rusije na istoku i od Panonske nizije na jugu do Skandinavije na severu.

Najkritičnija situacija očekuje se u Nemačkoj, Poljskoj, na jugu Švedske i Norveške, u Danskoj, u pribaltičkim zemljama, potom i na severozapadu Rusije. U ovim predelima očekuje se obilni sneg, uz olujne vetrove, dok će se na priobalna područja Baltičkog mora obrušavati višemetarski talasi, uz poplave i uraganske udare vetra od 140 km/h.

Ovaj veoma dubok i snažan ciklon svojim obodnim delom zahvatiće i Srbiju, a u sklopu prostrane visinske doline doneti Srbiji naoblačenje, padavine i veoma vetrovito vreme.

U Srbiji će danas biti više oblaka i nešto hladnije u odnosu na prethodne dane. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14°C. Na severu Vojvodine magla se očekuje tokom celog dana, uz temperature oko 0°C. Danas će zbog temperaturne inverzije biti toplije na planinama nego u nizijama.

U toku večeri u centralnim, zapadnim i severozapadnim predelima Srbije ponegde se očekuju veoma slabe padavine. U noći ka četvrtku i u četvrtak ujutro i pre podne slaba kiša padaće u centralnim i zapadnim, a sneg u brdsko-planinskim predelima. Potom se očekuje delinično razvedravanje, pa će u četvrtak tokom dana biti promenljivo oblačno i još malo hladnije. Jugozapadni vetar u toku večeri biće u pojačanju, a tokom noći u Vojvodini naoblačenje sa kišom, uz veoma jak vetar. Maksimalna temperatura biće od 4°C na jugoistoku do 10°C na severu, u Beogradu do 8°C.

U petak jača promena vremna

Pod uticajem napomenutog ciklona, u Srbiji će u petak biti pretežno oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Duvaće umeren do jak zapadni i jugozapadni vetar, na severu Vojvodine uz olujne udare, dok će tokom večeri i noći vetar biti u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura biće od 6 do 12°C, u Beogradu do 10°C.

U noći između petka i subote kiša će ponegde i u nižim predelima na jugu, jugozapadu i jugoistoku Srbije preći u sneg.

Za vikend temperatura od 6 do 10°C. U subotu će se padavine premeštati dalje na severoistok, tako da će se najduže zadržati upravo na severoistoku zemlje. Drugog dana vikenda biće dosta sunčanije, samo na severu Vojvodine oblačnije.

Prema vremenskoj prognozi, od ponedeljka otopljenje, uz temperature i iznad 10°C.

Dakle, do kraja godine nema na vidiku da će doći do onog pravog zimskog zahlađenja sa snegom i u nižim predelima

