Baka Vera iz Vranja PROČITALA PISMO koje su njeni unuci PISALI DEDA MRAZU: Evo šta su poželeli Đorđe i Iva!

Novogodišnji praznici su posebna radost za najmlađe. Raduju se prazničnoj atmosferi, a najviše poklonima. Ali osim poklona najmlađi imaju i druge želje i očekivanja od Deda Mraza i Nove godine, koje neretko iznenade odrasle.

"Uvek je dilema šta im pokloniti. Morate da razgovarate i da otkrijete šta bi ih usrećilo. Za to, bake i dede imaju mnogo više vremena od roditelja. Želje su im preslatke i prepametne. Oni vide život svojim očima u skladu sa svojim godinama, kaže baka Vera S. Ona ističe da je saznanje o tome šta njeni unuci žele i šta ih čini srećnim od neprocenjive vrednosti i značaja.

Vranje, pismo Deda Mrazu, novogodišnja jelka, jelka, novogodišnji ukrasi, okićena jelka

Evo i zašto.

Đorđe ima osam godina i odnedavno trenira košarku. "Bio sam dobar u ovoj godini to mi je mama skoro rekla, a ja sam to upamtio. Volim košarku, idem na treninge i želja mi je da dobijem košarkašku loptu, a kad porastem da budem dobar košarkaš. O tome sam pisao Deda Mrazu. Zamolio sam ga da mi ispuni želju i da mi pomogne.. I to nije sve, želeo bi da se moj tata što više igra sa mnom, a da moja mama manje radi i više vremena provodimo i budemo zajedno. Radujem se Novoj godini, doći će mi u goste moja bakica i moj deda ", objasnio je Đorđe.

Iva uskoro puni pet godina, voli ritmičku gimnastiku. Tata će da me upiše na ritmičku gimnastiku u Balon sali, obećao je. Sportić imam u vrtiću i uvek mu se radujem. Mogu da napravim kolut napred i most. Dobila sam novogodišnje paketiće od tate i mame i moj mali brati koji ima samo jednu godinu je dobio. Želela bih da dobijemi LoL lutkicu, ona mi nedostaje. Mislim da će moja baka zamoliti Deda Mraza da mi kod nje donese poklon sa LoL lutkicom"", otkrila je Iva svoje želje.

Pokloni ispod jelke već po tradiciji moraju da ih čekaju. To su trenuci radosti koje treba i zabeležiti. Sreći nema kraja kad otvaraju poklone koje im je "doneo Deda Mraz".

U tome treba uživati, kaže baka Vera S. iz Vranja. Ona napominje da je jelka bila okićena i da su poklone dobijala i njena deca i uvek su igračke bile važnije od slatkiša.

Autor: