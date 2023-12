PRIPREMITE SE! USKORO STIŽE JAKO ZAHLAĐENJE SA CIKLONOM - Evo kada dolazi JAČA ZIMA i gde će pasti SNEG u Srbiji!

Sutra se očekuje malo hladnije vreme, a nekoliko dana veoma vetrovito uz padavine. Sneg će padati povremeno samo na preko 800 metara nadmorske visine. Pred sam kraj ove i početkom naredne godine stoji određena najava moguće izmene sinoptike, dok dugoročni parametri i dalje podržavaju znatno jaču zimu u januaru.

- U četvrtak će biti postepeno povećanje oblačnosti ali će i dalje preovlađivati suvo vreme. Vetar u okretanju na umeren do jak, uveče na udare i vrlo jak do olujan južni i jugozapadni. Više oblaka u drugom delu dana. Dnevni maksimum od +5 do +9 stepeni Celzijusa - piše meteorolog Marko Čubrilo u novoj prognozi vremena do kraja godine.

Od petka do ponedeljka na vreme kod nas će svojom periferijom uticati jak ciklonalni sistem čiji će se centar preko Skandinavije premeštati ka zapadu u jugu Rusije. Ovim predelima Evrope on donosi pravu zimsku oluju uz orkanske udare vetra, kišu,sneg i ledenu kišu. Kako će se njegov uticaj kod nas osetiti samo ograničeno, vreme će biti loše ali ni blizu kao nad tim delom Evrope.

U petak veoma vetrovito uz nalete kiše, dok će preko 800mvn biti susnežice i snega. Duvaće jak i vrlo jak, na udare i olujan prvo zapadni, a iza fronta severozapadni vetar. Maksimum i dalje iznad proseka, uglavnom od oko +4 na severu do oko +10 na jugu regiona ali će zbog vetra delovati da je znatno hladnije.

U subotu takođe vetrovito uz nelete padavina i to uglavnom nad sevrnim i istočnim delovima regiona, sneg opet preko 800mnv. Duvaće umeren i jak zapadni vetar koji će krajem dana polako slabiti. Temperature bez bitne promene u odnosu na subotu.

Sa ovakvom sinoptikom doček božića po gregorijanskom kalendaru može biti praćen snegom samo na planinama i to posebno središnje i istočne BiH, severne Crne Gore, južne, jugozapadne, jugoistočne i istočne Srbije. U nizijama bez šansi za sneg.

Početkom sledeće nedelje uz jačanje anticiklona smirivanje atmosfere uz pretežno suvo i relativno toplo vreme. Jutra maglovita uz slab mraz, a tokom dana maksimumi uglavnom do +5 do +11 stepeni Celzijusa. Promena sinoptike se na determinističkim modelima koji i dalje jako variraju počinje nazirati oko 29.12. i taj trend u ovom momentu podržavaju u dugoročne projekcije srednjeročnih modela.

Generalno za januar stoji signal za znatno više prave zime u odnosu na decembar i to bi se uklapalo u dugoročnu prognozu. Ipak, kako su to samo opšti parametri treba sačekati i videti u kom smeru će se za nekih desetak dana kretati sinoptika.