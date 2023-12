SUTRA STIŽE VULKANSKA KIŠA: Oblaci sa CRNIM ČESTICAMA kreću se od Islanda ka Srbiji

Meteorolog Ivan Ristić izjavio je nedavno da će dim koji je prouzrokovan erupcijom vulkana na Islandu stići i do Srbije. Kako je istakao, naše područje biće u posebnom problemu, jer ćemo pri dnu imati smog, a u vazduhu čestice vulkanskog dima.

Vulkan koji je eruptirao na Islandu može napraviti pravi haos na nebu iznad Evrope. Zbog otrovnih čestica i dima koji se javlja zbog erupcije može doći do obustavljanja i blokade avio-saobraćaja. U zavisnosti od jačine eksplozije zavisi i gustina dima.

Prema rečima pojedinih stručnjaka, dim koji je krenuo sa Islanda, nošen severozapadnim vetrom kreće se ka Poljskoj i Nemačkoj, nakon čega će nastaviti put Rusije.

Ipak, meteorolog Ivan Ristić napominje da će oblaci i kiša, koji su najavljeni za petak na prostoru Balkana, nositi sa sobom vulkanske čestice.

- U petak, 22. decembra mlazna struja povezaće Balkan i Island, oblaci će sadržati pored kiše i snega i vulkanske čestice, ali na to smo već navikli jer smo imali puno naleta peska iz Sahare - najavio je meteorolog Ivan Ristić na svom fejsbuk profilu.

Vremenska prognoza do kraja nedelje najavljuje kišu i temperature iznad nule.

U Beogradu danas promenljivo i oblačno. Temperatura će se kretati od 2 do 7 stepeni. U Novom Sadu temperatura će dostići maksimalno 5 podeljak, dok se u Nišu očekuje temperatura najviše do 8 stepeni. U Kragujevcu promenljivo i oblačno sa, takođe, maksimalnom temperaturom do 8 stepeni.

Kiša se očekuje u petak u Beogradu sa minimalnom temperaturom 4 i maksimalnom 7 stepeni. U Novom Sadu isto kiša, temperature najniža 2, najviša 5 stepeni. I u Nišu i Kragujevcu padaće kiša, najviša temperature će biti do 8 stepeni.

I za vikend kiša

I u subotu je moguća kiša u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, dok je za Niš najavljena. U ovim gradovima temperature će se kretati najniže od 2 do najviše 7 stepeni, u Novom Sadu biće najniža – 5 stepeni tokom dana.

Prestanak padavina očekuje se u nedelju.

Meteorolozi najavljuju do kraja decembra blago vreme, sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine.

