Patrijarh najvišim ordenom SPC odlikovao Zadužbinu Nikole Spasića

Srpski arhijerejski sinod odlikovao je Zadužbinu Nikole Spasića visokim odlikovanjem Srpske pravoslavne crkve - Ordenom Svetog kralja Milutina za sveobuhvatni doprinos srpskom narodu na humanitarnom i privrednom planu, posebno Srpskoj patrijaršiji, a priznanje njenom upravitelju Vojinu Đekiću večeras je uručio patrijarh Porfirije.

Arhiepiskop pećki, mitropolit beogradsko-karlovački podsetio je na svečanosti u Rektoratu da je zadužbinarstvo nešto što odlikuje srpski narod od kada zna za sebe - "suštinski izraz jevanđelja i hrišćanskog opredeljenja našeg naroda kroz vekove" i napomenuo da je i Spasić zasigurno bio takav.

Patrijarh je izrazio zahvalnost svima koji kroz Zadužbinu Nikole Spasića omogućavaju da ona funkcioniše baš kao što je to njen zadužbinar zamislio.

"Činite sve da njegovo delo, ne bude zaboravljeno, da ne propadne, iz tih razloga kao crkva smo smatrali, jer ste ostavili traga na svim poljima stvaralaštva i postojanja srpskog naroda kao ktitori, zadužbinari, da upravo Orden Svetog kralja Milutina koji je najveći zadužbinar iz dinastije Nemanjića i možda uopšte u našoj istoriji, bude Orden koji će biti znak male zahvalnosti za sve što činite i što je činio Nikola Spasić", rekao je patrijarh.

Podsetio je da su sve zadužbine tog karaktera kao što je Zadužbina Nikole Spasića pretrpele teške trenutke - "brutalno zlostavljanje" posebno 1957. i 1959. godine.

"Dobro nikada ne može biti eliminisano i izbrisano. U određenim okolnostima dobro i vrlina mogu biti zapljusnute i u senci suprotnih vrednosti ali uvek na kratko i uvek se vrlina, dobro, ljubav i pravda izdižu kao ptica feniks iz pepela", rekao je patrijarh.

Dodao je da je to bio slučaj i sa Zadužbinom Nikole Spasića ali da veruje da će ona biti sve aktivnija i da će imati mogućnost da funkcioniše baš onako kako je iz srca i svog džepa svom narodu naumuo Nikola Spasić.

Podsetio je da su zaružbinarstvo učinili realnošću i praksom od početka postojanja naše države oni koji su pripadali Nemanjićima, Lazarevićima, Brankovićima, ali i gotovo svim glavnim stubovima srpske crkve i da su tako ostali tragovi od Jerusalima, Carigrada, Trsta, danas Johanezburga, Sidneja.



Dodao je da se u Beogradu vide zadužbine i kao važno ocenio to što su pojedinci razumeli da to što jesu i ono što imaju ostaje njihovo zauvek kada to dele sa drugima, a jedan od takvih bio je i Nikola Spasić.

Svečanost je bila prilika da Upravni odbor Zadužbine uruči plakete i novčane nagrade najboljim studentima medicinskog i poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a što čini već 29 godina.

Upravitelj Zadužbine podsetio je da su pre rata sagradili tri bolnice u Beogradu, Kumanovu i Krupnju, dom za iznemogle i stare u Knjaževcu. Bolnica u Beogradu, dodao je, čini nukleus KBC Zvezdara i u njoj se nalazi hirurgija. Između ostalog poslednjih 15 godina opremili su brojne bolnice i zdravstvene ustavnove širom Srbije

"Jedino što nismo ispunili a bila je želja Nikole Spasića nismo kupili zvono za Hram Svetog Save", rekao je Đekić koji je podsetio da je Spasić rođen u Beogradu 1838. godine i da je umro na Krfu 1916. godine kada se povlačio zajedno sa srpskom vojskom.

Zadužbinu je osnovao testamentom 1912. godine, a njen rad odobren je 1922. ukazom kralja Aleksandra I. Od osnivanja nije prekidala rad, ali joj je godine 1959. oduzeta gotovo celokupna imovina - 12.000 kvadratnih metara stanova i poslovnog prostora. Deo imovine vraćen je u procesu restitucije.