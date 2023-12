PRIPREMA ZA VANTELESNU OPLODNJU OD KLJUČNOG ZNAČAJA: Postoji način na koji se može povećati šansa za uspeh!

Embriolog u GAK "Narodni front" Ana Jeremić izjavila je danas, povodom rođenja prve bebe putem donirane jajne ćelije, da je priprema za vantelesnu oplodnju jako važna i da je to nešto što povećava šansu za uspeh.

Prvi kontigent od šest jajnih ćelija iz Španije je stigao 24. januara, u martu je iz Narodnog fronta stigla potvrda prve trudnoće sa donorskom ćelijom iz izvoza, a Jeremić kaže da su i majka i beba koja je rođena na ovaj način dobro, da su otpuštene i da je sve proteklo u najboljem mogućem redu.

- Prošle godine su pacijentkinje, tj. parovi i pacijentkinje bez partnera, krenuli da se prijavljuju za ovaj program u prvom mahu telefonskim putem, a od decembra meseca preko portala E-uprave - rekla je Jeremić za Tanjug.

Navela je da su prve stručne komisije obavljene pred Novu godinu i da je prvi kontingent jajnih ćelija iz Španije stigao 24. januara.

- Tom prilikom smo dobili šest spageta, ali to je uključivalo i jajne ćelije i spermatozoide iz Španske inostrane banke, a negde oko majskih praznika stigli su nam i prvi spermatozoidi iz Danske banke, na leto iz Češke banke - navela je Jeremić.

Istakla je da su na GAK "Narodni front" u martu obavljeni prvi postupci sa doniranim reproduktivnim materijalom i da su ubrzo stigle i prve potvrde trudnoća, a da se pre nekoliko dana rodila i prva beba iz doniranog materijala.

- Sada sa doniranim reproduktivnim materijalom o trošku Fonda tri grupe pacijenata mogu obaviti ove postupke, prva su pacijentkinje bez partnera, znači pacijentkinje koje nisu u zajednici, nemaju svoje dete i za njih je savet da se što pre odluče na ovaj korak jer će postupak biti uspešniji ako se što pre jave - objašnjava Jeremić.

Navela je da je za donaciju spermatozoioda za parove to vrlo jednostavno.

- Ukoliko muškarci nemaju svoje spermatozoide i ukoliko u prethodnim procedurama nisu došli do svojih spermatozoida, jasan je put donacije spermatozoidima i u momentu kada oni dođu do toga da im je to jedino rešenje treba odmah da se jave - rekla je ona.

Ukazala je da se žene koje su u zajednici za donacije jajne ćelije dele u dve kategorije i navela da su ptva žene koje su bez ikakvih postupaka vantelesne oplodnje od samog starta kandidati za doniranu jajnu ćeliju, a razlog je što kada im se urade početne analize, odmah se vidi da je njihova ovarijalna rezerva oslabljena, da više nemaju svoje funkcionalne jajne ćelije i bez ikakvih postupaka vantelesne oplodnje one se odmah upućuju na donaciju.

Druga grupa pacijentkinja za donaciju jajnih ćelija su, prema njenim rečima, pacijentkinje koje su prolazile postupke vantelesne oplodnje neuspešno i zaključak na kraju svega je da je njihov sledeći korak donacija jajne ćelije.

- Što se tiče doniranog materijala, procenat uspešnosti vantelesne oplodnje za jajne ćelije je oko 60 odsto, što je odličan procenat. Međutim, što se tiče doniranih spermatozoida nismo toliko uspešni koliko smo očekivali, moramo tu biti bolji - rekla je Jeremić.

Način na koji se pospešuje šansa za uspeh

Navela je da je priprema za vantelesnu oplodnju jako važna i da je to nešto što povećava šansu za uspeh, ali je ukazala da je važno i da nema alkohola, konzumiranja cigareta, kao i san i ishrana.

- Priprema za proces vantelesne oplodnje sa ličnim i sa doniranim jajnim ćelijama razlikuje se jer postoje različiti programi za ta dva procesa - objasnila je Jeremić.