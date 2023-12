Đukić-Dejanović: Važno detektovati one koji su slali dojave o bombama po školama

Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je danas da je detekcija onih koji su slali dojave o bombama po školama izuzetno značajna, kao i preduzimanje odgovarajućih mera protiv njih, jer su oni širili strah kod ogromnog broja ljudi - starijih, roditelja, nastavnika, saradnika u školi, ali i kod dece.

- S druge strane, na nas je to uticalo podsticajno u smislu da naša akta i znanja vaspitača, nastavnika, učitelja za krizne situacije i moguće nepredvidive situacije podignemo na viši nivo. Mi smo već počeli sa tečajem savetnika izvesnih školskih vlasti da na tom planu radimo - rekla je ona za Tanjug.

Komentarišući to što je policija identifikovala dvojicu trinaestogodišnjaka za koje se sumnja da su slali dojave o bombama u školama, kao i da je majka jednog od dečaka uhapšena, dok će protiv druge biti podneta krivična prijava, s obzirom na to da su izvršioci deca i da nisu krivično odgovorna, ministarka je istakla da su izmenama i dopunama zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju predviđene određene vaspitne mere.

Đukić-Dejanović je napomenula da, iako deca mlađa od 14 godina ne mogu biti krivično odgovorna, ipak moraju odgovarati.

- Pokreću se postupci u školama, nastavničko veće donosi odluke o ocenama iz vladanja koje ulaze u opšti uspeh, izriču se mere vezane za određene radnje, odnosno vaspitni rad koji će pomalo delovati na njih degradirajuće, ali verovatno i doći do one tendencije koju je zakonodavac imao kada smo zakon donosili, a to je da ako tri meseca moram pored škole da odlazim i u neku ustanovu u kojoj moram fizički da radim, to će na mene pozitivno uticati - ocenila je ona.

Đukić-Dejanović je napomenula da je važno što će roditelji imati krivične sankcije, odnosno što će se pokrenuti postupci pred sudovima za roditelje.

Prema njenim rečima, kod dece treba više da se radi na razvoju veština, vrlina i na razvoju kolektivnih aktivnosti, u kojima se vrlo brzo prepoznaju negativne i pozitivne, o čemu se priča i sa roditeljima i sa nastavnicima, što, napominje ministarka, daje šansu da se suzbiju negativne, a favorizuju pozitivne.